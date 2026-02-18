Hallaron el cuerpo de la joven bonaerense que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn
Se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros. Tenía 23 años.
La Fiscalía de Puerto Madryn confirmó que fue hallado el cuerpo sin vida de Sofia Devries, una joven buzo de 23 años oriunda de la localidad bonaerense de Villa Ballester, quien desapareció mientras hacía buceo.
La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente ocurrido el lunes durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas.
Según la información preliminar, la joven se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.
La joven había viajado desde una escuela de buceo del conurbano para completar su formación y obtener la habilitación que le permitiría realizar trabajos subacuáticos. En la búsqueda trabajaron embarcaciones, buzos profesionales y personal especializado en tareas subacuáticas.
En declaraciones televisivas, Adrián Wagener, jefe de salvamento y buceo de Prefectura, explicó que se analizan distintas hipótesis. “Puede haberse quedado sin aire, haberse enganchado o haber entrado en pánico por la profundidad. No se descarta nada”, señaló.
El instructor que acompañaba a la joven —y que sería su pareja— debió ser asistido en el Hospital Andrés Ísola luego de realizar varias inmersiones al advertir su ausencia. De acuerdo a lo informado, habría intentado ayudarla bajo el agua, pero no logró asistirla.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión