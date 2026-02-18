La Fiscalía de Puerto Madryn confirmó que fue hallado el cuerpo sin vida de Sofia Devries, una joven buzo de 23 años oriunda de la localidad bonaerense de Villa Ballester, quien desapareció mientras hacía buceo.

La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente ocurrido el lunes durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas.

Según la información preliminar, la joven se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.

El cuerpo sin vida de Sofia Devries, una joven buzo de 23 años, fue hallado la tarde del miércoles. La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente cuando se habría descompensado sin poder ascender por sus medios, ocurrido el lunes. pic.twitter.com/9cjQ6x3oU7 — Fiscalía Madryn (@FiscaliaMadryn) February 18, 2026

La joven había viajado desde una escuela de buceo del conurbano para completar su formación y obtener la habilitación que le permitiría realizar trabajos subacuáticos. En la búsqueda trabajaron embarcaciones, buzos profesionales y personal especializado en tareas subacuáticas.

En declaraciones televisivas, Adrián Wagener, jefe de salvamento y buceo de Prefectura, explicó que se analizan distintas hipótesis. “Puede haberse quedado sin aire, haberse enganchado o haber entrado en pánico por la profundidad. No se descarta nada”, señaló.

El instructor que acompañaba a la joven —y que sería su pareja— debió ser asistido en el Hospital Andrés Ísola luego de realizar varias inmersiones al advertir su ausencia. De acuerdo a lo informado, habría intentado ayudarla bajo el agua, pero no logró asistirla.