“Albertico más que pato rengo es un pato muerto... políticamente”, había ironizado Espert en un tuit de enero de 2022, cuando la imagen de Alberto Fernández estaba en plena caída libre. Ahora, casi 4 años después, el ex mandatario aprovechó para replicar ese mensaje.

“Piedra libre para Pajert (SIC), que se cayó de la moto! Yo aquí estoy… ahora vos decí alpiste”, sostuvo.

Y luego de que un usuario indicara que ambos están en el mismo lugar, Fernández contestó: “Yo no trato con narcotraficantes. Ponete anteojos. Estás viendo mal”.

