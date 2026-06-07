En medio de la multitudinaria despedida a Carlos "El Indio" Solari en el microestadio José María Gatica de Avellaneda, el periodista, escritor y biógrafo del artista, Marcelo Figueras, compartió su emoción por el momento que atraviesan miles de seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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“La tristeza es fenomenal, pero el espectáculo de la gente, con el respeto y el amor que proceden, es una cosa histórica que suma a la naturaleza histórica del hecho per se”, expresó en declaraciones a Radio Provincia.

Figueras destacó la diversidad de personas que llegaron para darle el último adiós al músico. “Hay de todas las edades, proveniencias sociales. Todos llegan y tiran flores, remeras. Hay gente que le deja la remera con la que vino y se va en cuero. Muchos le hablan, le dicen cosas. Me parece que es consecuencia de la clase de comunicación que el Indio generó, que les hablaba personalmente”, señaló.

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Sobre el clima que se vive en el lugar, describió una mezcla de emociones difícil de encontrar en otros acontecimientos populares. “Es una cosa rarísima en la mezcla de dolor desgarrador, gente que llora, se quiebra y al mismo tiempo agradece. Todo el fenómeno del Indio es muy complejo y bello”, afirmó.

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El escritor remarcó además la dimensión popular alcanzada por Solari a lo largo de décadas. “En términos de expresiones populares, hay muy pocos que se le puedan comparar. Recién leía a alguien que decía que sólo se puede comparar con lo de Eva, porque lo del Diego quedó trunco y lo de Néstor estuvo bien, pero era otro tipo de relación y formalidad. Acá estamos hablando de gente de todas las clases sociales, gente muy rota y maltratada por la vida que se comporta con una elegancia de espíritu que no encontramos tanto en este contexto argentino”, sostuvo.

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Durante la entrevista también repasó la relación personal que mantuvo con el músico. Recordó que comenzó a entrevistarlo a principios de los años 80 y que siguió de cerca la trayectoria de Los Redondos hasta su separación en 2000.

“Se generó una relación muy linda, pero siempre muy respetuosa y profesional. Creo que el Indio se sentía representado en la manera en la que yo volcaba sus palabras”, explicó.

Tras el final de la banda, ambos mantuvieron el contacto. “Cada tanto algún medio me pedía testimonios, yo hacía una nota y el Indio se tomaba el trabajo de agradecerla. Que un tipo de las dimensiones del Indio se tomase el trabajo de agradecerlo era muy bonito”, recordó.

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La relación se profundizó durante la escritura de la biografía Recuerdos que mienten un poco, un trabajo que les demandó cuatro años. “Cuando terminamos la obra nos seguimos viendo todas las semanas igual y se convirtió para mí en un recuerdo del alma. Se fue generando una amistad muy grande y no sé cómo voy a sobrellevar ese vacío ahora”, confesó.

Figueras también evocó aspectos más cotidianos de Solari. “El Indio nunca deja de ser el Indio, pero también era el tipo gracioso y ocurrente con quien hablar de cualquier cosa o jugar al sapo. Tenía un viejo grabador de casete y jugábamos con chapitas de cerveza. Fue el único deporte que practicó en los últimos años. Para mis hijos era el ‘tío Carlitos’”, contó.

Finalmente, definió al músico como un fenómeno cultural irrepetible. “Era un atorrante, un tipo que amaba la calle y la experiencia vital y la estimulación cerebral al mismo tiempo. Logró traducir eso. Formabas parte de una comunidad cuando, en todos los otros ámbitos de la vida, se te expulsaba. Durante el menemismo fue un gran contenedor, por eso se generó el fenómeno de los conciertos de Los Redondos”, concluyó.