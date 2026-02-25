En medio de la cosecha de victorias legislativas del oficialismo y la pérdida de representación, sobre todo en el Senado de la nación, el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, resaltó la fragmentación del peronismo.

Al cruce de las declaraciones del ministro Bianco salió la diputada y exsenadora bonaerense, Teresa García, cercana a la expresidenta Cristina Kirchner.

“SIN CHISTAR” guarde respetuoso silencio…. Hay miles q hoy se han quedado sin trabajo y sin salud. P.D: no se si se enteró que la Conducción está presa, proscripta, y con restricción INHUMANA. Más peronismo por favor", publicó a través de su cuenta en X.

Luego de los votos de los gobernadores peronistas para aprobar la reforma laboral, el funcionario bonaerense señaló que la conducción de la ex presidenta Cristina Kirchner ya no resulta suficiente para ordenar al partido.

“No podemos estar echándole la culpa a otro todo el tiempo, los peronistas nos tenemos que hacer cargo de esta situación, de que somos hoy una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos, con todos los sectores”, afirmó Bianco.

Al respecto, la mano derecha del gobernador Axel Kicillof hizo hincapié en las diferencias que se expresan en el Congreso. “Votamos distinto, los distintos sectores del peronismo votaron distinto”, recordó, tras subrayar que “es muy difícil acercarse a un peronista que votó esta ley”. “Es complicado, hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación, es visible, se ve todos los días”, remarcó en declaraciones a Infobae.

Las declaraciones no son casuales y se producen además en un proceso interno de renovación en el PJ bonaerense, donde Kicillof fue ungido en una lista de unidad, no sin antes intensas negociaciones políticas.