El ex intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, confirmó su regreso a la actividad política tras concluir en diciembre de 2023 sus dos mandatos consecutivos al frente del municipio. Este año competirá como tercer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza–Pro en la Sexta Sección Electoral.

En declaraciones a la radio local LU2, Gay explicó que su decisión respondió a un pedido de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich:

“Fue un pedido de Patricia y de gente que me ha acompañado en estos años. Mi idea es aportar un granito de arena para la recuperación de Bahía Blanca y la zona en tiempos tan difíciles, y también defender ideas en las que creo absolutamente, que el presidente Milei lleva adelante con coraje y valentía”, expresó.

El exjefe comunal reconoció que no fue fácil volver “después de un año y medio con poca vinculación” con la política, pero sostuvo que lo hace “con convicción y porque uno se siente útil”. Entre sus prioridades legislativas, destacó la necesidad de avanzar en una reforma que otorgue mayor autonomía a los municipios, al señalar que el esquema actual “los vuelve inviables”.

En este sentido, advirtió que en la región “hay municipios con problemas económicos severos, donde el pago de personal representa el 80% del presupuesto” y cuestionó que el gobernador Axel Kicillof “quiere más Estado y más impuestos”, mientras que La Libertad Avanza busca “otro camino”.

Ante la consulta sobre si el PRO estaba siendo absorbido por LLA, respondió:

"Sí, indudablemente, el Pro tuvo problemas internos como algunas decisiones muy centralistas y además porque, más allá de lo que propuso el gobierno de Mauricio Macri, el que realmente lo hace es Milei. El gobierno de Macri quedó a mitad de camino, con el gradualismo y la búsqueda de consensos, y no se pudo avanzar".