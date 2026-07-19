La historia no siempre termina con una vuelta olímpica. A veces, también se escribe desde la derrota. La Selección argentina perdió este domingo 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y dejó escapar la posibilidad de conseguir su cuarta estrella. Pero el resultado no alcanza para borrar el legado de un equipo que marcó una época y que volvió a llegar hasta el último partido del torneo más importante del fútbol.

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Ferrán Torres, a los 106 minutos del tiempo suplementario, marcó el único gol de una final en la que España fue superior durante gran parte del desarrollo. La Roja dominó la posesión, impuso el ritmo y obligó a Argentina a resistir casi sin descanso. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni sostuvo el empate durante más de cien minutos gracias a una enorme entrega colectiva y a las intervenciones decisivas de Emiliano "Dibu" Martínez.

La Selección además tuvo que sobreponerse a dos golpes importantes. Sobre el cierre del primer tiempo, Lisandro Martínez dejó la cancha por lesión. Y cuando se terminaban los 90 minutos reglamentarios, Enzo Fernández fue expulsado por doble amarilla, obligando al conjunto argentino a disputar el suplementario con un jugador menos.

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Gol de España



Ferrán Torres y el 1-0 a los 106'. pic.twitter.com/5Kaks39YR7 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Aun así, Argentina no dejó de pelear. Defendió cada pelota, apostó a la solidaridad defensiva y estuvo a pocos minutos de llevar la definición a los penales. Recién en el segundo tiempo suplementario apareció Ferrán Torres para romper el cero y darle a España su segunda Copa del Mundo, después de la conseguida en Sudáfrica 2010.

El partido también quedó marcado por la que fue, muy probablemente, la última función mundialista de Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán disputó su sexta Copa del Mundo y alcanzó una nueva final con la camiseta argentina. Tras el pitazo final, permaneció varios minutos sentado sobre el césped del MetLife Stadium, contemplando la escena mientras España celebraba el título.

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Más allá de esta derrota, el ciclo de Scaloni vuelve a quedar entre los más importantes de la historia del fútbol argentino. Desde su llegada, la Selección conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar una nueva final del mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La ilusión de defender el título terminó a un paso de la gloria. Pero la imagen que deja este grupo vuelve a ser la de un equipo que compitió hasta el último minuto, que nunca dejó de creer y que convirtió una generación de futbolistas en una de las más exitosas que vistió la camiseta argentina.

Como aquella inolvidable tapa de El Gráfico tras Italia 90, cuando la Selección regresó como subcampeona del mundo después de un recorrido marcado por el sacrificio, las lesiones y el desgaste físico, la derrota no alcanza para explicar lo que fue este recorrido. Porque el resultado quedará en las estadísticas. El legado, en cambio, permanecerá mucho más tiempo. Héroes igual.