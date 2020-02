El Intendente de Hipólito Yrigoyen, Luis Pugnaloni, anunció medidas de "transparencia y sinceramiento" en los sueldos del personal jerárquico municipal. "Es un trabajo que veníamos haciendo ya hace meses, escuchando el reclamo de vecinos y de la oposición, que era el sinceramiento en los sueldos jerárquicos de nuestro municipio. Había tres tipos de bonificaciones para los jerárquicos, funcional, especial y extraordinaria, todas remunerativas con aportes", dijo.

"Siempre tuvimos reclamo de la oposición, de concentrar este tipo de bonificaciones y realmente estamos en sintonía con esto. En el mes de diciembre junto con el Director de Personal, el Secretario de Gobierno y algún personal más de nuestro municipio, nos pusimos a trabajar en un proyecto que elevamos al Concejo Deliberante, que tiende a absorber totalmente estas bonificaciones, siempre continuando con el criterio de transparencia y sinceramiento en los sueldos", reveló Pugnaloni.

El jefe comunal sostuvo que "pasaron al básico y no es un aumento de sueldo, quedando vigente la bonificación extraordinaria en muy poquito porcentaje a los efectos de que algunos directores que estaban cobrando montos un tanto más altos no se vieran perjudicados con esta medida, hasta que los incrementos de sueldo puedan concentrar esta bonificación también".

"Nuestra promesa y compromiso con los vecinos, es que si los cálculos no fallan, llegar al 31 de diciembre y que se hayan absorbido todas las bonificaciones, según lo establece el Concejo", explicó.

También anunció el envío de otro proyecto al Legislativo en el cual se saca totalmente al Intendente el poder del manejo del sueldo de los Jerárquicos. Allí se estableció en el caso de los Directores que sean cinco sueldos de la categoría mínima y quien establece el sueldo de esta categoría es el HCD, en cuanto a los secretarios administrativos son cuatro sueldos de la categoría mínima y para los Jefes de Área, tres sueldos de la categoría mínima. "De esta forma evitamos que el Intendente o el Departamento Ejecutivo tengan injerencia en el manejo en los sueldos", subrayó.

"Este es un criterio que hace muchos años veníamos tratando de lograr e implementar y felizmente ahora en el mes de enero se va a aplicar en todos los sueldos Jerárquicos, quienes solo tuvieron un 6% de aumento igual que todo el personal que el año 2020 tiene un incremento de sueldo de un 36% escalonado en seis etapas de a un 6%, la primera etapa toca este mes de enero. Lo que hicimos fue un blanqueo y un sinceramiento continuando con la transparencia y el criterio que le queremos venir aplicando a nuestro municipio", señaló.

También contó que se publicaron en la página web comunal, el sueldo del Intendente, Concejales y Directores divididos en tres columnas, sueldos remunerativos, descuentos y sueldos de bolsillo. "Entre otras cosas con esta nueva metodología de liquidar sueldos, también destrabamos indirectamente el conflicto que hay con las jubilaciones de ex directores de nuestro municipio, el IPS calcula las jubilaciones en base al básico y antigüedad pero no sobre bonificaciones, al desaparecer totalmente las bonificaciones y pasar a ser un básico conformado, automáticamente no tendría que haber ningún problema con las jubilaciones de jerárquicos", refirió.