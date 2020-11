Como cada uno tiene su vivencia, pasa el dolor, la angustia y el recuerdo como puede. Una señora mayor "de Lomas de Zamora cerca de donde Diego vivía", logró pasar y despedir al 10.

"Ayer todo el día me la pasé llorando, lo tenía que ver", contó a Lanoticia1.com en la Plaza de Mayo. "Mi familia me decía que no. Mi familia no sabe", reveló.

Con una bolsa de medicamentos, fue a la farmacia pero siguió su marcha. Tomó el colectivo en la zona sur del conurbano y finalmente llegó caminando al velorio.

"Estoy muy agradecida por todos lo que me ayudaron a entrar", señaló, pese a los empujones y en medio de la tensión que derivó en la suspensión del velatorio.

Finalmente la señora, conmocionada con la muerte de Maradona, dijo que "el Diego para nosotros es todo, es del pueblo, de los pobres". "Se va a juntar con mi marido en el cielo", exclamó, antes de emprender su regreso a casa.