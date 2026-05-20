El acceso a procedimientos cardiovasculares de alta complejidad sigue creciendo en el interior de la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, el Hospital Privado SADIV anunció la realización de las primeras ablaciones cardíacas de la región, una práctica utilizada para tratar arritmias y alteraciones en el ritmo del corazón.

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Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que permite intervenir zonas específicas del corazón mediante tecnología especializada, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir riesgos de futuras complicaciones cardiovasculares.

El avance representa un nuevo paso para la medicina cardiovascular en el norte bonaerense, una zona donde muchos pacientes suelen verse obligados a viajar a grandes centros urbanos para acceder a este tipo de tratamientos de alta complejidad.

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Las intervenciones estuvieron a cargo del Equipo Multidisciplinario en Arritmias y Dispositivos (EMAD), integrado por los cardiólogos especialistas en electrofisiología Raúl Pérez Etchepare, Juan José Martínez Comas, Lautaro Fernández y Agustín Marzonetto.

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Desde el centro de salud destacaron que la incorporación de este tipo de prácticas apunta a fortalecer la atención cardiovascular en la región y ampliar la capacidad de respuesta ante patologías complejas.

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El Hospital Privado SADIV funciona en la ciudad de San Pedro y cuenta con atención ambulatoria, internación, procedimientos diagnósticos, cirugía y rehabilitación, además de distintas prestaciones médicas de alta complejidad para pacientes de toda la zona norte de la provincia.