El Hospital Privado SADIV, ubicado en el partido bonaerense de San Pedro, dio un paso clave en materia de calidad y seguridad del paciente al incorporar su Comité de Control de Infecciones al Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias (VIHDA), una de las redes más exigentes del sistema sanitario argentino.

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Se trata de una incorporación que posiciona a la institución dentro de los estándares nacionales de vigilancia epidemiológica, con foco en la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud y el fortalecimiento de las prácticas de bioseguridad.

Desde el ámbito profesional destacaron que este reconocimiento se apoya en un trabajo sostenido del equipo de control de infecciones del Hospital Privado SADIV, integrado por la bioquímica Laura Fernández, el Lic. en Enfermería Iván Gutiérrez, el enfermero Jorge Villarreal y el médico infectólogo Dr. Pedro Pessacq, quienes llevan adelante las acciones diarias de vigilancia y prevención dentro de la institución.

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En la provincia de Buenos Aires, la incorporación a este tipo de programas suele considerarse un indicador de fortalecimiento institucional en materia sanitaria, ya que implica auditorías, protocolos actualizados y un trabajo continuo sobre la seguridad del paciente.

Las autoridades del hospital destacaron el avance como un reconocimiento al compromiso del personal de salud y remarcaron que este tipo de procesos impacta directamente en la calidad de atención que reciben los pacientes.

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