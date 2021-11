Analistas privados marcaron una inflación cercana al 3% en octubre, algo que también anticipó Roberto Feletti, secretario de comercio interior la semana pasada.

La cifra nuevamente elevada (en septiembre llegó al 3,5%) respondería a las primeras dos semanas de octubre donde hubo un incremento acelerado de los precios. Hecho que luego motivó al congelamiento que se reglamentó el 20 de octubre.

A horas del cierre de campaña, el Gobierno no podrá mostrar un manjejo sobre la suba de precios, ya que la medida de Feletti no ha logrado impacto por el momento, y en ese sentido el control de la inflación será otro de los tópicos que el Frente de Todos no podrá exibir como logro.