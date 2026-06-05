“Hoy despedimos a un héroe argentino”: El homenaje de Kicillof al 'Indio' Solari
El gobernador bonaerense brindó unas palabras al músico fallecido acompañado de aplausos y emoción. "Les dio lenguaje, poética, les dio voz a varias generaciones de argentinos y argentinas”, señaló.
Axel Kicillof brindó un sentido mensaje al hablar del “Indio” Solari quien falleció este viernes a los 77 años en su residencia de Parque Leloir.
Al disertar en el Congreso "Políticas para la Igualdad del Estado Presente" en la Universidad Nacional de La Plata, hizo un apartado para referirse al cantante y compositor.
“Hoy es un día tristísimo para cientos de miles de ricoteros” y “me considero uno”, dijo. “Hoy despedimos al Indio, a un artista, pero, sobre todo, a un héroe argentino”, señaló.
Además, sostuvo que el líder de Los Redondos “les dio lenguaje, poética, les dio voz a varias generaciones de argentinos y argentinas”.
En este sentido, “nos deja banderas” sumó y las enumeró: “Una de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación; otra de la alegría y otra del futuro”, expresó Kicillof.
Y por eso, aseguró: “No podíamos hoy dejar de plantar un homenaje, que lo vamos a hacer también con un aplauso al Indio Solari"
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