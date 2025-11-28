La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) encendió una alarma por la caída histórica en las coberturas de vacunación en Argentina, un fenómeno que golpea de lleno a la provincia de Buenos Aires, donde vive la mayor población infantil del país. Para entender qué está pasando, LANOTICIA1.COM dialogó con el sanitarista y emergentólogo Eduardo Arellano (MN 66988). Ante nuestros micrófonos, el docente universitario, prevencionista, director de RCP Argentina e integrante del Consejo Federal de Enfermería, trazó un panorama crítico: “Hoy no existe el área de inmunizaciones en el Ministerio de Salud de la Nación”.

— ¿Cómo describiría el panorama actual de la vacunación en Argentina?

— “Hoy la situación es que no existe el área de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación. En los últimos dos años se echaron 2.600 trabajadores, muchos de ellos de esta área. Eran equipos de enfermería que hacían campañas, iban a los barrios, revisaban carnets y vacunaban. Todo eso se cortó porque esa gente fue despedida, incluso también quienes hacían la logística, que eran los que armaban los puestos sanitarios.”

— Usted afirma que no hay vacunas en Nación. ¿Qué encontró exactamente?

— “En el Ministerio hay unas heladeras gigantes donde se guardaban todas las vacunas. Hoy esas heladeras están vacías. No hubo compras en los últimos dos años de ningún tipo de vacuna. Lo último que quedaba era de la gestión del gobierno anterior, y ya se terminó o se vencieron algunas partidas.”

— ¿Qué implica eso para las provincias, especialmente Buenos Aires?

— “Todo lo que sea vacunación hoy depende de provincias o municipios. Lo que hay dando vuelta es producto de esos lugares, en las distintas regiones sanitarias, porque a nivel nacional el área de inmunizaciones no existe y no hay vacunas. No hubo compras en los últimos dos años y lo último que quedaba de la gestión anterior ya se terminó o se venció. El panorama es muy malo y hoy aparecieron enfermedades que estaban erradicadas.”

— ¿Qué enfermedades están reapareciendo?

— “Tenemos el caso del coqueluche, donde hay siete muertes y aproximadamente 500 casos reportados, aunque seguramente hay más. Es una enfermedad bacteriana que provoca tos intensa, dificultad respiratoria y puede causar convulsiones y muerte, sobre todo en bebés.”

— ¿Quiénes son los más afectados por la caída de la vacunación?

— “Principalmente los bebés menores de dos meses, que tienen un sistema inmunitario inmaduro. También los adultos mayores y personas inmunocomprometidas, como quienes tienen HIV o pacientes oncológicos. Están muy expuestos.”

— ¿Por qué es tan importante la vacuna contra el coqueluche?

— “Porque se da en muchas etapas de la vida y mucha gente no lo tiene en cuenta. Está en la vacuna pentavalente, que se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses. Después se da un refuerzo al ingreso escolar, otro a los 11 años y también durante el embarazo, entre las semanas 25 y 30, con la triple bacteriana acelular.”

— Más allá del coqueluche, ¿qué rol cumplen las vacunas en la salud pública?

— “Las vacunas, junto al agua potable y las cloacas, son las mejores medidas sanitarias de la historia. Previenen enfermedades graves, evitan hospitalizaciones y evitan muertes. Generan inmunidad de grupo, que protege a quienes no pueden vacunarse, como bebés o personas inmunocomprometidas.”

— ¿Qué representa para usted este retroceso?

— “Pasamos de tener el mejor calendario de vacunación del mundo, con diecinueve vacunas obligatorias y gratuitas, a hoy no tener una sola vacuna en el Ministerio de Salud de la Nación y haber despedido a 2.600 trabajadores en los últimos dos años. Es muy triste.”