La eliminación de Racing Club frente a Rosario Central por los cuartos de final del Torneo Apertura dejó una noche cargada de polémicas, bronca y fuertes declaraciones. Tras la derrota 2 a 1 en el Gigante de Arroyito, el presidente académico, Diego Milito, explotó contra el arbitraje de Darío Herrera y aseguró que “el fútbol argentino está roto”.

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🎙️ 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗧𝗢 : “Hay que empezar a decir las cosas: hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”



“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un… pic.twitter.com/WQOxBEe3o8 — Comunicación Racing (@RacingComunica) May 14, 2026

La Academia había arrancado arriba en el marcador gracias a un gol de Matías Zaracho antes del descanso, pero el encuentro cambió completamente en el complemento y el alargue, marcado por decisiones arbitrales que desataron la furia del conjunto de Avellaneda.

“Hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas”, disparó Milito en la zona mixta, siendo el único dirigente o integrante del club que habló públicamente tras la eliminación.

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El exdelantero también dejó una de las frases más fuertes de la noche: “Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso. El fútbol argentino está roto y no da para más”.

La gran polémica comenzó con la expulsión de Adrián Martínez. Herrera primero le mostró amarilla al delantero de Racing por un golpe sobre Emanuel Coronel, pero luego fue llamado por el VAR y cambió la sanción por roja directa. La decisión hizo estallar al banco visitante.

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Más tarde, Marco Di Césare vio la segunda amarilla tras una infracción sobre Enzo Copetti y dejó a Racing con nueve jugadores en pleno alargue. En ese momento se produjo otro episodio caliente: Gonzalo Costas, ayudante de campo e hijo del entrenador Gustavo Costas, insultó al árbitro y también terminó expulsado.

“Corrupto hijo de p...”, lanzó desde el banco, según captaron las cámaras de televisión, en medio de la bronca generalizada del plantel académico.

Con dos hombres de más, Rosario Central aprovechó la ventaja numérica y terminó sellando la clasificación gracias a un gol de Copetti. Ahora, el Canalla deberá enfrentar a River Plate en semifinales.

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Como si las declaraciones de Milito no hubieran sido suficientes, Racing redobló la apuesta en redes sociales con un sugestivo posteo: publicó la imagen de una cancha inclinada y la pelota en los pies del árbitro Herrera, en clara alusión a los fallos que consideraron perjudiciales.

La respuesta desde Rosario no tardó en llegar. Ángel Di María salió a defender a Central con un duro mensaje en Instagram: “Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior”, escribió el campeón del mundo, en un posteo que rápidamente se viralizó y alimentó aún más la polémica.