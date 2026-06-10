El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios alcanzaron un acuerdo para actualizar los salarios docentes y no docentes, además de garantizar fondos para el funcionamiento de las universidades públicas.

Ads

Según se informó el entendimiento contempla una recomposición salarial escalonada y el envío de partidas para cubrir gastos operativos de las casas de estudio.

El Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%, distribuido de la siguiente forma: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.

Ads

En materia presupuestaria, el Poder Ejecutivo Nacional actualizará en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, y dispondrá un incremento de $50.000.000.000 en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026. En cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio de 2026.

Un acuerdo que deja atrás el conflicto.



El día de hoy firmamos el acta acuerdo con las Universidades Nacionales y los sindicatos docentes y nodocentes. Queda la tarea de recuperar los días de clase perdidos, el respeto a los que piensan distinto y la transparencia en el gasto.… pic.twitter.com/sDbQjUg56S — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) June 10, 2026

La recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Por último, se consensuó que las universidades deberán rendir los fondos asignados conforme lo dispuesto en la legislación vigente.

Ads

Por su lado, los rectores adelantaron que, más allá de este pacto, continuarán en plena demanda judicial para que Nación cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que se encuentra bajo el análisis de la Corte Suprema.

La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) destacó el acuerdo. En un comunicado, expresó que "tras dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales, logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente".