Una brutal pelea entre alumnas de la escuela Secundaria 11 de San Pedro fue registrada la semana pasada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó alarma entre las familias.

En la grabación, tomada por compañeros de las jóvenes, se observa cómo las dos chicas se agreden físicamente con golpes, tirones de cabello y patadas, mientras el resto de los estudiantes filma la escena con sus celulares.

Según trascendió, otros alumnos también intervinieron en la confrontación, que terminó cuando personal del establecimiento logró separarlas.

Padres de la comunidad educativa del edificio Depietri, donde funciona la Secundaria 11 junto a la Primaria 4, manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos violentos.

“Pasa siempre, es una lástima. Pobres los docentes y los chicos que realmente van a estudiar”, lamentaron en diálogo con medios locales.

