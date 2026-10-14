El juez federal Martín Cormick empezará a cobrarle una multa al Gobierno por no cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. El magistrado resolvió aplicarle astreintes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por 100 mil pesos diarios un monto que podría ser mayor más adelante.

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El martes de la semana pasada, Cormick declaró inconstitucional el decreto que Javier Milei firmó para no aplicar la ley, identificada con el número 27.795, la cual fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y busca garantizar recursos para la educación superior. Ambas cámaras rechazaron el veto con la mayoría de dos tercios prevista por la Constitución. Al promulgarla, el Ejecutivo condicionó su ejecución a que el Congreso estableciera las fuentes de financiamiento, una cláusula que en los hechos impedía su puesta en marcha.

El viernes pasado, el juez concedió la apelación que presentó la Casa Rosada contra su fallo, pero advirtió que continuaría con la ejecución de la medida cautelar que ordena cumplir con los pagos de salarios docentes y no docentes, así como de becas.

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Cormick había dictado la medida cautelar en diciembre pasado. Su decisión fue convalidada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y, en junio pasado, quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos del Poder Ejecutivo.

El martes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se presentó ante Cormick para pedirle que aplicara astreintes (multas) frente al incumplimiento. En esa línea, Cormick entendió que correspondía disponer astreintes diarias al “funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5º de la Ley 27.798, sostiene en el fallo.

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Santilli es el responsable de la administración, por eso el juez lo intima a él. En la primera etapa, las astreintes serán de 100 mil pesos por día. Cormick advirtió, además, que podría modificar los montos y los funcionarios alcanzados por su resolución.

La medida judicial se produce en la víspera de la Quinta Marcha universitaria de este 15 de octubre que coincidirá con un paro nacional de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado y un paro docente en la provincia de Buenos Aires, de los gremios ATE y SUTEBA.

Además, bloques opositores solicitaron una sesión especial para tratar el DNU 70/23 en el Congreso nacional, entre otros temas.