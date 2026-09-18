La actividad de las comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense dejó en los últimos días una serie de proyectos que dieron nuevos pasos en su recorrido legislativo. Entre las iniciativas se destacan una propuesta para crear una Sala Contencioso Administrativo Electoral, un sistema digital para agilizar la aprobación de parques industriales y cambios vinculados con el transporte público.

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Uno de los proyectos que avanzó en la Comisión de Legislación General es el presentado por el diputado Facundo Tignanelli, que busca establecer un mecanismo específico para resolver las impugnaciones electorales durante el desarrollo del cronograma electoral.

La iniciativa propone modificar las leyes 5.109, 5.827 y 12.074 y crear una Sala Contencioso Administrativo Electoral dentro del Poder Judicial bonaerense, con competencia exclusiva y especializada en este tipo de controversias.

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El objetivo es que las impugnaciones que surjan durante un proceso electoral cuenten con un ámbito específico de resolución, teniendo en cuenta los plazos propios del cronograma.

En la misma comisión avanzó un proyecto de la diputada Lucía Iañez para modificar el Código Procesal Penal y volver a establecer como obligatoria la audiencia preliminar entre las partes antes del juicio, que actualmente está prevista como opcional.

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También obtuvo respaldo una iniciativa para declarar el 21 de mayo como “Día de Heroínas de Malvinas”, en reconocimiento a las mujeres que participaron de la Guerra de 1982.

Un sistema digital para los parques industriales

Otro de los proyectos que tomó impulso fue el impulsado por el diputado Martín Endere, que propone modificar la Ley 13.744 y crear el Sistema Único Digital de Agrupamientos Industriales de la Provincia de Buenos Aires (SUDAI).

La iniciativa apunta a centralizar y sistematizar la información vinculada con los agrupamientos industriales y establecer una herramienta digital para agilizar los trámites administrativos relacionados con estos espacios.

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Según explicó Endere, el objetivo es concentrar en un único sistema el proceso de aprobación de los parques industriales y evitar que los expedientes deban circular por separado entre distintos organismos.

En la misma comisión se analizó además un proyecto del senador Sergio Raúl Vargas para crear un Consejo Consultivo Industrial, Minero y de la Producción, con participación de representantes del Estado, cámaras empresariales, pymes y sectores del trabajo.

La propuesta busca generar un ámbito permanente de consulta y asesoramiento para abordar políticas relacionadas con la radicación de industrias, la actividad minera y el crecimiento productivo.

También avanzó una iniciativa de la diputada Natalia Blanco para declarar a Zárate como “capital provincial de la industria automotriz”.

Cambios para el transporte público

En materia de transporte, avanzó un proyecto de la senadora Nerina Neumann para que la Provincia adhiera a la Ley nacional 26.958, que establece el tercer domingo de noviembre como el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

A su vez, el diputado Fabián Luayza impulsó una iniciativa para establecer la incorporación obligatoria de la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas” en los medios de transporte público de pasajeros y en las estaciones bajo jurisdicción provincial.

Más proyectos sobre ludopatía, cultura y profesiones

La agenda legislativa también incluyó nuevas iniciativas vinculadas con la prevención de la ludopatía. La comisión que aborda la problemática, presidida por Micaela Olivetto, mantuvo una reunión informativa y señaló que actualmente tiene 22 proyectos de ley en tratamiento.

El objetivo planteado es avanzar con propuestas integrales de prevención, especialmente orientadas a adolescentes.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Culturales aprobó declaraciones de interés legislativo y cultural para distintas producciones audiovisuales, entre ellas “Rapsodia Contiana”, “Disney, Perón y el Revés del Reino”, “Profetas de su Tierra”, de Ensenada, y “Carapachay, una historia de barrio”. También avanzaron reconocimientos para distintas obras literarias.

En la Comisión de Federaciones y Colegios Profesionales, en tanto, avanzó un proyecto del diputado Juan Malpelli para crear dentro del Colegio de Escribanos un registro de los otorgamientos, sustituciones y revocaciones de poderes de representación realizados mediante escrituras públicas.

Además, se trató una modificación a la Ley 10.937 sobre la profesión de martilleros y corredores públicos y se aprobó la declaración de interés legislativo de las XV Jornadas Nacionales de Abogadas de la FACA, previstas para el 1 y 2 de octubre en San Nicolás de los Arroyos.

Finalmente, integrantes de la Comisión de Prevención de las Adicciones visitaron la ONG “Madres Guerreras contra las Adicciones”, ubicada en el barrio San Carlos de La Plata.

Durante la recorrida, los legisladores escucharon a personas que se encuentran en la institución y plantearon la posibilidad de impulsar iniciativas destinadas a fortalecer estos centros comunitarios y las herramientas de abordaje de las adicciones.

Los proyectos que obtuvieron respaldo en las comisiones deberán continuar ahora con las distintas etapas de tratamiento legislativo antes de una eventual llegada al recinto.