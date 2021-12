Guillermo Vilas es considerado el mejor tenista argentino de todos los tiempos. El Club Náutico marplatense inauguró un “Espacio Vilas” que cuenta con recuerdos, objetos y pertenencias originales donadas por el propio ganador de 62 torneos de ATP con 4 Grand Slam incluidos.

Es la primera muestra en el mundo dedicada al ex jugador de 69 años que actualmente padece Alzheimer. El Club Náutico es el lugar donde comenzó a jugar al tenis.

El periodista e investigador Eduardo Puppo fue el responsable de llevar adelante esta iniciativa con todo el material que se muestra en el Espacio Vilas: “Este espacio seguramente se va a coronar con el Número 1 del mundo que Guillermo consiguió en los ’70 y la ATP debe restituirle. Siempre fue un gran anhelo. Él quiso ser el Número 1 del Náutico, después de la Argentina, de Latinoamérica y del Mundo, y lo fue. Ahora solo falta la restitución que estamos luchando y próximamente vamos a tener noticias”.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, estuvo presente en la inauguración: “Este es un gran esfuerzo que hizo el Club. Creo que es muy importante como reconocimiento y también para la ciudad. Yo tuve la oportunidad de conocerlo porque fue a mi colegio a dar una charla a los alumnos de sexto y séptimo grado. Me acuerdo que no paraba de repetir la palabra esfuerzo. Eso me quedó muy marcado, desde los 11 años me sigo acordando. Y eso marcó su vida deportiva”.

¡Mar del Plata ya tiene un museo para recordar al mejor tenista argentino y marplatense: Guillermo Vilas! La ciudad que lo vio crecer, que acompañó cada uno de sus logros deportivos merecía tener este espacio de reconocimiento que crearon desde el Club Náutico. pic.twitter.com/b7ekLywgX7 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) December 12, 2021

La muestra se puede visitar desde el sábado 18 de diciembre y el recorrido es de aproximadamente dos horas.

La polémica por el puesto Nro. 1

Se remonta al año 1977 cuando Guillermo Vilas ganó 16 torneos, incluyendo Roland Garros y el US Open, pero no llegó al primer puesto por un sistema de conteo de la Asociación de Profesional de Tenis (ATP) que promediaba los puntos y torneos jugados. El estadounidense Jimmy Connord obtuvo 897 puntos en 15 torneos y Vilas 1610 puntos en 28 torneos. Por lo tanto en el promedio quedó abajo por 59.80 contra 57.50.