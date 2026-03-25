En medio del impactante incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, brindó detalles sobre la situación y el operativo en la zona.

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“Estamos con un parte de tres personas heridas con quemaduras. En principio no tendrían compromiso de vida, pero hay que esperar el parte oficial de salud”, señaló en declaraciones a LN+.

Sobre el avance del fuego, explicó que la situación logró ser contenida, aunque el riesgo persiste. “El incendio está controlado, pero ahora hay que trabajar con mucho cuidado en el enfriamiento de todo el depósito”, indicó.

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García remarcó la peligrosidad de este tipo de siniestros. “Son incendios muy violentos. No se puede hacer un ataque directo, porque las garrafas explotan y generan otras situaciones de riesgo”, advirtió.

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En ese sentido, explicó que el trabajo de los bomberos se centró en evitar daños mayores. “Lo que se hizo fue la prevención y la protección de las viviendas linderas”, sostuvo.

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Respecto al origen del incendio, evitó confirmaciones. “Eso se va a tener que determinar con una pericia. Hay que ver qué fue lo que lo provocó”, señaló.

El funcionario también confirmó que los vecinos se autoevacuaron ante las primeras explosiones. “Esto fue alrededor de las 6.30 de la mañana. Cuando comenzaron los estallidos, la gente del barrio salió por sus propios medios”, detalló.

En paralelo, indicó que distintas fuerzas trabajan en el lugar, con dotaciones de Merlo, Mariano Acosta y distritos cercanos, y que se desplegó un operativo para asistir a los vecinos afectados.

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Además, adelantó que se realizará un relevamiento en la zona. “Se va a hacer un recorrido casa por casa para ver si hay personas que necesiten asistencia o si hay riesgo estructural en las viviendas”, explicó.

Por último, García subrayó que también se investigará la situación del depósito. “Habrá que ver si estaba habilitado y en qué condiciones funcionaba”, concluyó.

El incendio, que generó explosiones durante varias horas, dejó destrozos en viviendas cercanas y obligó a evacuar la zona. La investigación sigue en curso.