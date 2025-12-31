Tras la situación vivida en la región, con los incendios forestales en Villarino, ahora en Puan se registraron focos activos provocados por la tormenta, según evaluaron desde la comuna.

El intendente de Puan, Diego Reyes, junto a la delegada de Villa Iris Paula Almuni y el director de Viales Martín Girando, recorrió las zonas afectadas por el incendio iniciado en el monte al sur del distrito.

En ese sentido, manifestaron su preocupación “por la magnitud del siniestro y permaneciendo en el lugar para seguir de cerca el desarrollo del operativo”.

“El incendio presenta tres focos activos de consideración, con avance en dirección a San Germán. El fuego ya pasó a una zona más limpia, dejando el monte, lo que permite un mayor margen de trabajo para las dotaciones que se encuentran operando en el lugar. Además, se evalúa la posibilidad de contar con apoyo de un avión hidrante, de acuerdo a la evolución de la situación”, detalla el parte difundido por la comuna. En el operativo trabajan de manera coordinada los cuerpos de bomberos voluntarios de 17 de Agosto, Bordenave, Puan, Darregueira y Villa Iris.

Asimismo, evaluaron que, de acuerdo a una estimación preliminar realizada tras recorridas en la zona, las hectáreas afectadas superan las 10.000.

“El intendente continuará monitoreando de cerca la situación y manteniendo presencia en el territorio durante los feriados de las fiestas, acompañando el trabajo de los equipos que se encuentran combatiendo el incendio”, indicaron.

Por su parte, la senadora provincial Nerina Neumann, oriunda de Darregueira (Puan), se solidarizó con las familias por los incendios que siguen afectando la producción. A su vez advirtió que será necesario trabajar en el “Desastre agropecuario” una vez superada la situación.

Mi solidaridad con las familias de Puan y Villarino por los incendios que siguen afectando la producción.

Gracias a cada bombero/a voluntario/a, a Defensa Civil y a los equipos municipales que hace días están en la primera línea.

Cuando pase la emergencia, es necesario que…