El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, reafirmó esta mañana que el origen de los repetidos incendios en las islas del delta del río Paraná está relacionado con "ampliar la superficie de pastoreo para el ganado" y remarcó que la Justicia puede prevenir las quemas intencionales con "medidas ejemplares".

"Los intendentes saben, desde todos los signos políticos, que hay un origen productivo y que la Justicia debería sancionar y caer con el peso del Código Civil o Penal a aquellos que son responsables de que se produzcan estas quemas", afirmó Cabandié en relación a la reunión de la semana pasada con jefes comunales santafesinos.

"Los intendentes no me hacen responsable a mí, de hecho, estuve con ellos en la Cámara de Diputados y en el Delta el viernes, y ninguno manifestó alguna responsabilidad al Gobierno nacional", continúo. Y agregó que "es muy complejo si no hay una sanción ejemplar de parte de la Justicia para quienes son los responsables de causar esos focos", subrayó el ministro.

Consultado sobre las medidas dispuestas para prevenir los incendios, Cabandié indicó a Radio con Vos que "la instrucción de las investigaciones la tiene la Justicia, no la tiene el Ministerio de Ambiente". Asimismo, sostuvo que "el Ministerio de Justicia tiene que instruir a la fuerza de Seguridad para prevenirlo, pero estamos hablando de 2,3 millones de hectáreas".

"Mi responsabilidad es apagar el fuego, yo no puedo hacer inteligencia para ver quiénes son, yo no tengo poder de policía", aseguró. "No soy ni gobernador de Entre Ríos, ni juez, ni fiscal, entonces esa es la razón por la cual nosotros decimos que tenemos que tener un abordaje integral", agregó el ministro esta mañana.