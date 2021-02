El intendente de Ensenada, Mario Secco, (Frente de Todos) ya tiene designado el Tribunal que lo someterá a juicio oral y público aún sin fecha, por haber irrumpido en la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense el 14 de diciembre de 2017 en medio de una protesta frente a la sede de la Legislatura que fue reprimida por la policía.

Se lo acusa de haber cometido los delitos de "coacción agravada, intimidación pública y

entorpecimiento de la labor legislativa". Las penas van de cinco a diez años y podría ser de prisión de cumplimiento efectivo en caso de condena. También podría ser inhabilitado para ejercer la función pública.

Según consignó el medio El Día de La Plata, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, sorteo mediante, designó al Tribunal Oral en lo Criminal II de la capital bonaerense -integrado por el juez Claudio Bernard y las juezas Liliana Torrisi y Silvia Hoerr- para que lleve adelante el debate.

En estas actuaciones, como resultado de la investigación penal preparatoria, el juez de Garantías platense, Guillermo Atencio, hizo lugar al pedido de elevación a juicio solicitado por la fiscal que investigó el caso, Ana Medina.

El jefe comunal ensenadense irrumpió durante un cuarto intermedio, donde se debatía la reforma a la ley de Ministerios, la prórroga de la Emergencia en Seguridad y la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para los legisladores, impulsado por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Asimismo se había suspendido el tratamiento de la reforma jubilatoria de los trabajadores de Banco Provincia.

Secco entró al edificio con un grupo de personas, subió al estrado de la Presidencia de la cámara baja y arrojó sobre la mesa del presidente cartuchos de gases lacrimógenos que la Policía había utilizado minutos antes para dispersar a manifestantes que se oponían al tratamiento del paquete legislativo.

En su defensa el intendente dijo que no cometió resistencia a la autoridad ni interrumpió la sesión, así como tampoco entró "rompiendo nada porque me hicieron entrar nueve diputados". "Es un mamarracho judicial lo que están haciendo. Me imputan delitos que no cometí", señaló.