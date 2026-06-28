Tras la protesta de cooperativistas en la Municipalidad de la capital bonaerense, en las que se registraron destrozos edilicios, las autoridades comunales informaron que los daños ascienden a 43.580.000 pesos.

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El último viernes venció el plazo para la compra de pliegos de la licitación pública que lleva adelante la Municipalidad para la contratación de servicios de limpieza de zanjas, cortes de césped y barrido. A partir de este cambio, los cooperativistas no serán contratados en forma directa, motivo por el cual se movilizaron frente al Palacio municipal aduciendo que se perderán puestos de trabajo.

Según el municipio que gobierna Julio Alak, los trabajos de reparación contemplan la pintura exterior de arcos y muros en la galería de acceso, así como la reposición de vidrios rotos en las ventanas de la planta baja y en las oficinas del primer piso. También se repararán los vidrios blindados, montados en paños fijos -con herrajes- en el acceso principal y la puerta de esa área.

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En cuanto a las tareas de carpintería, los daños incluyeron el manijón de bronce de la puerta principal, en tanto que también se procederá a la reparación de los portones de acceso de madera, la restitución de batientes y molduras, la reposición de vitraux en el Salón Dorado, y la reparación de postigones de madera en la planta alta. A su vez, los trabajos de albañilería incluirán la reparación de cielorrasos, mochetas de puertas y molduras varias.

Según informó El Día, la comuna efectuó el viernes una denuncia penal y se presentó como particular damnificado, por daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad, contra militantes del MTE, una organización política que destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa.

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En tanto, los detenidos por los destrozos en el Palacio Municipal durante la protesta fueron liberados.