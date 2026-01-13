El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 13 de enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre y el acumulado del año 2025.

El índice volvería a ubicarse por encima del 2%. Cabe mencionar que la inflación de diciembre pasado fue del 2,7% en la Ciudad de Buenos Aires y el acumulado total durante 2025 alcanzó el 31,8%, el más bajo desde 2017.

De confirmarse estas cifras, el índice inflacionario habría terminado el año 2025 bajando más de 80 puntos porcentuales respecto al registro de 2024, cuando finalizó en 117,8%, y alcanzaría el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017) al ubicarse apenas por encima del 30%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del último mes del 2025 habría estado en 2,3% y que la inflación interanual terminó arriba del 30%.

