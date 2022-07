Independiente es un infierno. Luego de una dura derrota ante Patronato en Paraná en la fecha pasada, anoche le sumó otra fea caída como local ante Platense en el cierre de la sexta jornada. Si bien el Rojo comenzó ganando por el gol de Lucas Rodríguez, el Calamar lo dio vuelta con tantos de Alexis Sabella, Horacio Tijanovich y Vicente Taborda.

El aplastante final desató la furia de los hinchas del "Rojo" en el estadio Libertadores de América - Enrique Bochini. El público cantó fuerte contra el presidente Hugo Moyano y toda la comisión y por primera vez hubo insultos hacia el entrenador Eduardo Domínguez. Los jugadores tampoco se salvaron y Sebastián Sosa fue uno de los más criticados.

Sin embargo, el momento más tenso se dio cuando el plantel se metió al túnel que desemboca a los vestuarios. Eduardo Domínguez esperó y saludo a uno por uno de sus dirigidos, incluso les pidió que salieran con la cabeza en alto. Quien no toleró el clima hostil fue Leandro Benegas, quien corrió y se puso cara a cara con los plateístas que lo insultaban.

Benegas se disculpó en redes:

"Mis mas sinceras disculpas para todos los hinchas y socios de Independiente, me equivoqué por completo con la reacción que tuve hoy, me dejé llevar por la impotencia de no haber podido lograr el resultado que queríamos, ojalá puedan aceptarlas". pic.twitter.com/pwh1rPwA7j

