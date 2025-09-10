El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró un alza mensual de 1,9% en agosto de 2025, y acumuló en el año una variación de 19,5%.

En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 33,6%, indicó el organismo en su reporte. En la comparación mes a mes es el mismo porcentaje que en julio.

Asimismo, se precisó que la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).