Inflación de agosto 2025 fue 1,9%: El acumulado del año es de 19,5%
El índice a nivel interanual fue de 33,6%. Las categorías con mayor incremento.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró un alza mensual de 1,9% en agosto de 2025, y acumuló en el año una variación de 19,5%.
En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 33,6%, indicó el organismo en su reporte. En la comparación mes a mes es el mismo porcentaje que en julio.
Asimismo, se precisó que la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión