2 DE MARZO- PARO DOCENTE: ¡NO AL AJUSTE EDUCATIVO!



Frente de Unidad Docente Bonaerense

AMET - FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA pic.twitter.com/c1vqn3Y3Tr — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) February 19, 2026

El Frente de Unidad Docente Bonaerense que conforman AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA anunció un paro en el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires el lunes 2 de marzo.

Además, el mismo día habrá un paro docente nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Entre otros puntos que reclaman, mencionan la restitución del FONID, convocatoria a Paritaria Nacional, aumento del Presupuesto Educativo, rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, restitución de los fondos que la Nación le debe a la provincia de Buenos Aires, aumento de salarios y basta de sobrecarga laboral.

Días atrás, los gremios que integran el FUDB consideraron insuficiente la propuesta presentada por el Gobierno Provincial, luego del cuarto intermedio alcanzado tras el encuentro paritario del pasado 5 de febrero.

En ese sentido habían considerado “imprescindible” que se avance “hacia una propuesta que contemple las demandas” y presente “una propuesta superadora que recupere el poder adquisitivo de las y los Docentes bonaerenses”.

