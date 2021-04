Por Ramiro Pablo Gómez

Guillermo Docena es bioquímico, investigador principal del CONICET y está a cargo del proyecto para generar una vacuna argentina contra el Covid desde la Universidad de La Plata. El investigador avaló la decisión de diferir la segunda dosis aunque la consideró fundamental para lograr la famosa inmunidad de rebaño.

“La nocturnidad tiene un impacto muy grande, hay muchas fuentes de contagio en jóvenes y no jóvenes”, afirmó sobre la pandemia en Argentina.

Dosis, inmunidad, cuándo dejaríamos de contagiarnos, la efectividad de los proceso de vacunación en Chile, Inglaterra, Sudafrica e Israel y lo que se viene en Argentina.

- El gobierno nacional determinó diferir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. ¿Qué opinas al respecto?

Es importante resaltar que no se suspende la segunda dosis sino que se retrasa. El plan de vacunación hay que completarlo ya que todos los datos positivos que tenemos son aplicando las dos dosis. En algunas vacunas se ha estudiado que si se retrasa la segunda dosis, por lo menos hasta 12 semanas, no solo que no afecta la eficacia sino que podría llegar a mejorarla. El tema es que no en todas las vacunas se demostró. Con la AstraZeneca o la Sputnik, que es del mismo tipo, se puede hacer. La de Sinopharm se está estudiando. De todas formas cuando se habla de 21 días entre ambas dosis no quiere decir que sea estricto sino que es el tiempo mínimo.

- Vos dijiste que "aquel que ya se curó de coronavirus es como si tuviese la primera dosis de la vacuna". ¿Cómo es esto?

Es otro aspecto importante. Si hay alguien que ya tuvo la enfermedad antes cuando le das la primera dosis es como si hubieras completado el plan. En ese caso si es más seguro diferirla pero igual hay que darle la segunda dosis.

- Entonces quien contrajo COVID ¿Tendría menos chances de re contagiarse, contagiar o desarrollar una enfermedad severa?

En principio lo que se puede asegurar es que va a tener una enfermedad menos severa. No sabemos si esa persona puede contagiar a otra o no. Creo que sí. Solo fue demostrado con la Pfizer y Sputnik que el que recibe las dos dosis se infecta pero no contagia a un tercero pero con una dosis no lo sabemos. Por eso tanto vacunados como no tienen que mantener las medidas de seguridad ya que te podes infectar y tener una enfermedad suave o leve pero podes contagiar a otro que no está vacunado.

- Cuánto dura la inmunidad en la población después de recibir la vacuna según lo que sabemos actualmente.

Eso no lo sabemos ya que empezamos a vacunar hace tres meses. Algunos trabajos han estudiado a los que habían sido vacunados el año pasado en fase 1 y 2 y todavía tienen protección. Por lo cual, me animo a decir que ocho meses dura. Hay que ver si los que se vacunaron en enero, por lo menos, un año les dura. Eso no lo sabe nadie en el mundo todavía.

- ¿El que tuvo COVID cuánto tiene de inmunidad?

Una cosa es la infección natural y otra la vacuna. El que tuvo COVID tenes de todo. Desde un 20% de gente que no generó anticuerpos y no sabes si quedo protegida o no, y tenes trabajos que demuestran que hasta seis meses podes tener anticuerpos. Nosotros lo que hemos visto es que los que tienen anticuerpos, a medida que pasa el tiempo, van disminuyendo.

- Las vacunas hasta ahora previenen la enfermedad pero no la infección. Es decir, impiden las enfermedades graves y severas pero no los contagios. Si esto es así, ¿En qué momento dejaríamos de contagiarnos?

La pregunta está muy bien. Esto se va a alcanzar cuando se vacune el 70 u 80% de la población, la famosa inmunidad de rebaño. Recién ahí vamos a poder empezar a dejar de contagiarnos porque esa inmunidad de rebaño lo que te permite es disminuir la transmisión del virus. Si tenes mucha gente protegida con las dos dosis y con menor poder que se enferme y contagie ahí vas a reducir la circulación viral. Por eso, una sola dosis no alcanza aunque si te sirve para cumplir ahora y que no se te muera la gente. Es fundamental no saturar los hospitales, no aumentar el número de fallecidos. Eso con una dosis lo logras pero para la inmunidad de rebaño necesitas las dos dosis.

- Cuando el año pasado se anunció que la vacuna estaba en condiciones de aplicarse generó un alivio mundial. Ahora que efectivamente se está aplicando se presentan distintos escenarios que indican que no es sencillo este proceso. Te voy a nombrar algunos casos y después por último el nuestro, el argentino.

- En Chile tienen al 40% de la población vacunada pero están con altas tasas de contagios y con población confinada. A grandes rasgos ¿se debe a la vacuna que utilizan?

No estamos en condiciones de decir que sea por eso. Con 40% no tiene inmunidad de rebaño y lo que pasó es que los que se vacunaron se relajaron y dejaron de cuidarse. No creo que sea porque la vacuna sea menos efectivo ni por variantes virales. Lo que me dicen los colegas chilenos es que la gente dejó de cuidarse. Un poco lo que está pasando acá con el agravante que tenes 40% de población vacunado. De todas formas el número de hospitalizaciones es bajo en Chile.

- En Sudáfrica la efectividad de la vacuna de AstraZeneca es limitada con la variante de Covid que circula. ¿Se debe seguir utilizando esa vacuna en argentina? ¿Hay que replantearlo?

No, no, porque la variante de Sudáfrica no está. Hay circulación de la británica, la de Manos y las locales. Además estas cepas que ya están en Argentina no tienen una circulación muy alta.

- ¿La de Manaos resiste alguna de las vacunas?

No lo sabemos, se está estudiando. Lo que tiene es que se transmite con mucho más poder que las otras y genera enfermedad más severa.

- En Inglaterra tienen un 50% de vacunados pero aplican medidas de confinamiento estrictas. Podríamos pensar que el proceso de vacunación funciona pero con medidas de restricción.

Exactamente. Ahí tenes el contraejemplo de Chile. Combinaron las dos cosas. Vacunaron y protegieron a la gente y, a la vez, redujeron la circulación viral. No tienen tantos contagios y no tuvieron muertos. Es fundamental el control personal y comunitario para controlar la transmisión. La vacuna te va a permitir controlar la transmisión viral recién cuando hayas vacunado al 80% de la población.

- En Argentina estamos con un porcentaje muy bajo de población vacunada y tuvimos récord de contagios diarios este martes. Alcanza con cortar la circulación nocturna de 00 a 06 o hay que ser más estricto para bajar la curva

El tema es que Argentina tiene una situación social y económica muy distinta a Inglaterra. Allá probablemente cierren los negocios y el impacto sea menor o el gobierno tiene otro poder de salvataje. Acá cerras la actividad económica y muchas familias, empresas o pymes desaparecen. Aplicar esas medidas en Argentina sería lo ideal pero quizás no lo aconsejable. Está claro que hay que tomar medidas. La idea es tomarlas en algunas zonas y por cierto tiempo para ver cómo impacta en los números. Creo que hay que preservar el comercio, la industria y la actividad escolar. Mientras tanto habrá que actuar sobre la nocturnidad que tiene un impacto muy grande, hay muchas fuentes de contagio en jóvenes y no jóvenes.

- Lo que se discute es el horario de cierre nocturno. Más extendido o acotado. ¿Vos qué opinas?

Lo que nosotros hemos aconsejado es que el de 02 de la mañana a 06 no sirve para nada porque esa gente se puede ir a otro lado a ese horario a seguir la noche. La definición seria a las 22 o a las 23 pero no a las 02 de la mañana. Otra cosa importante es el control para que eso se cumpla. Sino pasa lo que estamos viendo que hay fiestas en todos lados. No les interesa ni a quien la organiza ni a quien asiste. Me llama la atención la falta de conciencia. En este momento de contagios es una ruleta rusa, no sabes que te toca, asintomático, leve, severo. Está afectado a todos por igual, chicos, adolescentes y adultos.

- ¿Nos tenemos que acostumbra a un proceso de vacunación con medidas de confinamiento?

Está funcionando así en el mundo. Otro ejemplo interesante para ver es Israel donde abren, cierran, abren, cierran y la gente no solo ve la importancia y el impacto sanitario sino que también respeta las leyes, las reglas y recomendaciones. Acá es imposible y por eso es importante el control. Va a tener que ser así hasta que lleguemos al 70 u 80% de vacunados. Es la única herramienta que tenemos.