El funcionario Alberto Smith llegó en un auto oficial a la Comuna que gestiona el Intendente de Juntos por el Cambio, Emilio Codonnier. Apenas llegó a la ciudad, el integrante de la comitiva del Ministro fue interceptado por un patrullero. Los policías lo pusieron contra la pared y le gritaron para que no se mueva. Familiares de la víctima de un robo hasta intentaron golpearlo. Finalmente la situación fue aclarada. "No me dan ganas de volver nunca más", dijo en un medio local.