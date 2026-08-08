Gabriel Katopodis
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Gabriel Katopodis votó en San Martín y afirmó: "En el cuarto oscuro no hay TikTok ni agresión, cada voto cuenta"
Kicillof inauguró en Quenumá una obra esperada durante más de 40 años y destacó el trabajo con el intendente Succurro
Kicillof inauguró el viaducto "papa Francisco" en Brown: "No tenemos otro jefe más que el pueblo de la Provincia"
Katopodis respaldó a Kicillof en San Martín y agitó la interna del PJ: "No necesitamos que nos entreguen ningún bastón"
“Kato X Stream”: ¿De qué se trata el programa digital que conducirá el ministro de Infraestructura bonarense?
Kicillof inauguró obras en la RP 26 en Escobar: "Una vía de gran circulación que nos conecta con rutas nacionales"
"La plata está pisada y las rutas están destruídas", dijo Katopodis tras asegurar que Nación recaudó 200 millones
El intendente de Carmen de Areco envió una carta documento para que Milei termine las obras de la Ruta 7
Katopodis sobre la ola de inseguridad: "Exigimos al gobierno nacional que comprometa fuerzas federales en la Provincia"
Katopodis criticó a Milei por el abandono de las rutas nacionales: "Cobra impuestos al combustible y siguen destruidas"
Katopodis: "Si vos no estás entre los 2 o 3 sectores elegidos por la Argentina que plantean estos tipos, estás cagado"
La escuela que Alberti esperó 40 años queda en el aire: el intendente Lago denuncia a Milei por frenar una obra clave
Gabriel Katopodis sobre la interna del PJ: "Las tensiones son normales en el peronismo y las vamos a ir ordenando"
Gabriel Katopodis sobre la planta de GNL en Río Negro: "Desde el primer día están gobernando en contra de la Provincia"
Katopodis citó a Messi para criticar el decreto de Milei: "A la gente le decimos que confíe, no la vamos a dejar tirada"
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