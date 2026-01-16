En el marco de las paritarias, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la última propuesta de incremento salarial presentada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, consistente en un incremento retroactivo del 1% al mes de diciembre 2025, con su correspondiente impacto en el Aguinaldo, y un aumento del 2% a partir de enero 2026.

“El incremento ofrecido hoy por el Gobierno no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo de nuestros ingresos, que vienen siendo los mismos desde el mes de octubre de 2025”, explicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera.

Según detallaron desde el gremio, en la práctica e incluyendo el retroactivo de diciembre 2025, un Maestro de Grado que recién se inicia percibirá en febrero un aumento real de bolsillo de $37.475. Y un Preceptor sin antigüedad, cobrará un incremento de bolsillo de $27.631.

“Son cifras muy pequeñas teniendo en cuenta que el último incremento fue en octubre de 2025. Entendemos las dificultades económicas que la Provincia ha hecho públicas, pero no podemos permitir que nuestros salarios se sigan deteriorando”, sostuvo Olivera.

La presidente de la FEB adelantó que “existe el compromiso del Gobierno para reabrir la negociación durante los primeros días de febrero”.

En este sentido, Olivera indicó que “es necesario dar continuidad a las negociaciones, con el objetivo puesto no sólo en intentar equiparar nuestros ingresos a la inflación, sino en recomponer verdaderamente los salarios de los educadores”.

“Siempre estamos abiertos y dispuestos al diálogo y a preservar las instancias institucionales de negociación y debate, preservando no sólo las condiciones laborales de los docentes sino también su salario”, aseguró Olivera.