Federico Achával estuvo presente, junto a los estudiantes de las carreras de la Universidad Nacional de Pilar, en un ciclo de charlas y debates orientados a las distintas carreras de la casa de estudios que ya cuenta con su edificio propio, donde se llevaron delante los encuentros.

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Durante la jornada se tematizaron tópicos como la producción audiovisual de la serie nacional El Eternauta, el uso de la IA y la Ciencia. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de dialogar sobre los temas presentados y realizar preguntas al respecto.

De este modo, el nuevo edificio de la universidad abraza a la comunidad educativa y sus intercambios que tienden puentes con el conocimiento. El nuevo edificio, ubicado en el predio del Instituto Pellegrini, cuenta con 8 aulas, biblioteca y espacios para docentes, donde se ofrecen 12 carreras en el marco de sus tres facultades: Ciencias de la Salud, Producción y Tecnología y Desarrollo Humano.



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