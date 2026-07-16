El gol de Lautaro Martínez al minuto 92' que sentenció la semifinal con Inglaterra fue gritado con todo en Atlanta y a lo largo y ancho del país.

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Un emocionado Martínez, al terminar el encuentro habló de sus padres y sus hijos. “Lo soñé, se lo dije a Alexis, que iba a hacer un gol. Se lo dije a Facu Medina en el banco que iba a entrar y lo iba a ganar”, dijo.

Lautaro, hoy con 28 años, es hijo de Mario, un exfutbolista que disputó 21 años como lateral izquierdo en clubes como de su ciudad, entre otros, incluyendo tres temporadas en la B Nacional y seis en los Torneos Argentinos.

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Comenzó su carrera en el Club Atlético Liniers de su ciudad natal, Bahía Blanca. En 2014 se unió a Racing Club de Avellaneda, y desde 2018 juega como delantero y capitán en el Inter de Milán, además de ser figura clave en la Selección argentina.

El actual jefe comunal de su ciudad, Federico Susbielles, expresó su emoción al escuchar las palabras del goleador.

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“Este hombre nació en un barrio de acá. Creció acá. Se crió acá. Y empezó a jugar acá. Y recién lo escuché en la tele, y me hizo llorar. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo. Con la humildad y los valores intactos. Lautaro Javier Martínez. 100 por ciento orgullo bahiense”, celebró.

Su club de origen, Liniers, también celebró la victoria y el tanto convertido: “Nuestro orgullo albinegro ingresó a los 80' y fue el autor del tanto para la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra. ¡Sos nuestro orgullo por siempre y para siempre, Toro!”.