El intendente Francisco Recoulat advirtió que la caída en los ingresos de fondos provenientes de la coparticipación provincial - que ha tenido cambios - en este arranque de año está en números “sorprendentes” y “preocupantes”.

En una entrevista con FM La 96.5, el mandatario comunal encendió las luces de alarma sobre la coparticipación que representa la mitad del dinero que la municipalidad tiene para funcionar en todo el año, pero ese monto estimado cayó a la mitad entre enero y febrero. También dijo que el sistema de salud local, perdió $ 2500 millones el año pasado.

En materia económica, el intendente advirtió sobre la fuerte caída de la coparticipación provincial y el impacto de la recesión: “Al 20 de febrero había ingresado solo el 50% de lo previsto. Eso nos obliga a un esfuerzo enorme para sostener servicios y salarios”.

“Los datos económicos de los dos primeros meses del año son preocupantes, está ingresando mucho dinero menos que el previsto por el ministerio de la provincia, al 20 de febrero ingresó la mitad de lo que tenía que entrar en el mes que eran 2500 millones y faltan 1200, eso nos pasa a nosotros y le pasa a todos los municipios, la coparticipación cae muy fuerte y marca que esta afectada la actividad económica” sostuvo en la entrevista radial.

“Yo asumí con 2,8 masa salarial en caja y lo sostenemos con orden y gastos claros, pero sí los números de enero y febrero sorprenden muy fuerte. Lo iremos monitoreando, haciendo el mejor esfuerzo posible con eficiencia y prioridades, se veía en diciembre muchos municipios con dificultades para pagar aguinaldos”, sostuvo.

Asimismo, prosiguió haciendo referencia a que el sistema de salud que “tiene una alta demanda el año pasado generó un déficit del sistema de salud de 2500 millones de pesos”. "Esto es por la demanda que hoy afecta al sistema público, aumento de medicamentos, etc. Hoy sostener los servicios te demanda tanto dinero que dejas de destinar dinero a otras cosas”, advirtió.

Sobre la economía que afecta la recaudación y por tal motivo la coparticipación, respondió: “Soy respetuoso de la decisión de la gente que validó dos veces al gobierno nacional, hay que esperar que su modelo económico dé resultados. La realidad es que pasamos de 220 por ciento de inflación a este presente, pero también es cierto que el poder adquisitivo y el dinero vale menos. La gente eligió este proyecto y hay que respetarlo, lo que más necesitamos es reactivar la economía”.