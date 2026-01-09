La reciente actualización del Coeficiente Único de Distribución (CUD) dispuesta por el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires reconfiguró el esquema de reparto de recursos entre los municipios y generó el enojo en varias comunas que verán reducidos sus ingresos.

La modificación del CUD impacta en un momento de alta presión financiera para los gobiernos locales, atravesados por un aumento sostenido en la demanda de servicios, especialmente en áreas sensibles como salud, asistencia social y mantenimiento de la infraestructura urbana.

El ajuste no solo afecta el reparto tradicional de fondos coparticipables, sino también la distribución del 70% de un fondo especial de $350.000 millones creado para fortalecer las finanzas municipales, aprobado recientemente por la Legislatura en el marco de la autorización de endeudamiento solicitada por el gobernador Axel Kicillof.

Según la publicación oficial, los principales beneficiados por la actualización son municipios del interior bonaerense. Chacabuco lidera el listado con un incremento del 15,68%, seguido por Campana (+12,50%) y Capitán Sarmiento (+10,62%). También registran subas superiores al 4% distritos como Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Dolores, Marcos Paz, Escobar, Adolfo Alsina y Suipacha.

En la vereda opuesta, además de Madariaga, Pinamar, Maipú y Tordillo, otros municipios verán reducido su coeficiente en el tope del 5%. En ese grupo figuran, Leandro N. Alem, Pila, Ezeiza, San Isidro y Florentino Ameghino. Vicente López es la única excepción, con una baja menor, del 4,02%.

El CUD se calcula a partir de una fórmula objetiva que contempla variables como población, superficie y producción en salud, asignando a cada distrito un porcentaje fijo de determinados impuestos provinciales. Sin embargo, desde los municipios afectados advierten que la pérdida de recursos llega en un contexto económico complejo, con presupuestos ajustados y mayores exigencias sociales.

En este escenario, se espera que en los próximos días los intendentes de las comunas perjudicadas planteen su postura ante la Provincia y reclamen mecanismos de compensación o readecuaciones presupuestarias que permitan garantizar la continuidad de los servicios esenciales para sus comunidades.