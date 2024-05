En medio del conflicto diplomático que se desató entre España y Argentina, el intendente de Berriso se metió en el entuerto y le envió una carta. "Querido Pedro, Berisso conoce de lucha y resistencia", remarcó el jefe comunal Fabián Cagliardi, en una extensa misiva en la que relata la historia de migración de la comunidad, que es "Capital nacional de la inmigración".

En otro pasaje, le marcó al europeo que "desde este pequeño lugar del mundo le garantizo que haremos todo lo que esté a nuestro alcance y más, para lograr la verdadera hermandad de nuestras naciones".

"Veo con profunda preocupación el accionar sistemático intolerante del presidente argentino para con quienes no pensamos igual que él o no compartimos sus ideas políticas", planteó el berissense. "No puedo dejar de expresar mis disculpas en nombre del pueblo que represento y mi total acompañamiento a usted en este momento particular", añadió el intendente peronista.

En ese plano, sostuvo que "instará" al Concejo Deliberante local a "expresarse en igual sentido" y a ser "el kilómetro cero de este repudio en toda la Nación".

La carta completa: