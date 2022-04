El intendente Guillermo Britos afirmó que quieren “desgastar” su gestión. El jefe comunal va por su segundo mandato consecutivo y no responde al oficialismo ni a la oposición sino que forma parte del grupo de dirigentes vecinalistas. Además, la polémica por los sueldos del centro de monitoreo.

“Hay una campaña para perjudicarme y no lo ocultan. Esta semana me mandaron una grabación de un bar, donde tres personas, muy conocidas en Chivilcoy, están diciendo que hay que esmerilar a Britos y desgastarlo por los medios. Lo tengo yo, no me lo contó nadie”, expresó Britos en conferencia de prensa.

En ese sentido, aclaró que el sueldo de los empleados municipales del centro de monitoreo va de 40 a 60 mil y “no 28.000 como salió publicado. Entonces, claramente, a la gente hay que decirle la verdad”.

Britos apuntó contra el medio “La Razón de Chivilcoy” quién publicó que “alrededor de 70 empleados de la categoría temporarios 6 están cobrando menos de 28 mil pesos.