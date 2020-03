Ya son varios los dirigentes bonaerenses que, directamente, han dejado la corrección política de lado para tratar de generar consciencia sobre los alcances del Covid19 y la necesidad de cumplir con la cuarentena.

Uno de los ellos fue el Intendente de Chivilcoy Guillermo Britos, quien cuestionó fuertemente a quienes no acatan el aislamiento social preventivo obligatorio decretado por el Presidente Alberto Fernández.

Al respecto, señaló: "Mi viejo cuando era chico me dijo 'que Dios me cuide de los pelotudos, que de los vivos e inteligentes me cuido yo sólo'. Más justo para aplicar en este momento imposible. No hay forma que entiendan que nos morimos si no nos cuidamos. Cumplí el Aislamiento por vos y tu familia".

Antes, el Ministro de Seguridad de la Provincia Sergio Berni había salido con todo a cuestionar la irresponsabilidad de algunos: "Tenemos que luchar contra la estupidez humana", lanzó.