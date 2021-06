El Intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, anunció esta mañana que luego de haber presentado síntomas y someterse al hisopado, dio positivo de coronavirus. El alcalde aseguró que registró unas líneas de fiebre pero que eso no le impedirá "seguir al frente de la gestión municipal".

"Anoche comencé a sentir síntomas y esta mañana me hisopé: lamentablemente el resultado fue positivo de Covid-19. Por el momento registré unas líneas de fiebre y dolor corporal, pero guardo reposo en mi hogar y no me impide seguir al frente de la gestión municipal, aunque de manera remota para mantener el aislamiento correspondiente", informó Sujarchuk en sus redes sociales.

"Agradezco a todo el personal del sistema municipal de salud que me brindó una cálida atención y a todas las muestras de cariño recibidas en estas primeras horas de transitar la enfermedad. Como siempre dije, este virus nos afecta a todos y todas por igual", agregó el alcalde del Frente de Todos.

El jefe comunal también aclaró que no es el único infectado de su familia: "A pesar de los cuidados que tomé en este año y medio, hoy me toca a mí, como en la semana a mi hijo Mateo y antes a millones de argentinos. La campaña de vacunación crece exponencialmente en nuestro país, pero nos exige seguir extremando las medidas de prevención". Y concluyó: "No dejemos de cuidarnos".