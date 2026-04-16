Por Walter Albarracín

Ads

Recientemente brindó un mensaje a los vecinos sobre la caída en los ingresos que está recibiendo el municipio que usted gobierna. ¿Qué panorama tiene hoy Viamonte?

Un panorama complejo porque la coparticipación está cubriendo la masa salarial y el resto de los gastos del municipio se cubren con las tasas municipales que tienen bajo cobro y que bueno, los montos son escasos. Entonces, la verdad es que hoy por hoy lo vemos con preocupación la situación. Pero no escapamos a la realidad del resto del municipio, ¿no?

Ads

¿Esto lo lleva a tener que hacer ajustes con los sueldos y en el futuro? ¿Cómo lo ve esto con el pago del aguinaldo y demás?

Con el tema del aguinaldo, la verdad que estamos preocupados porque no hemos podido hasta ahora juntar ni un peso para el aguinaldo. Además, llegamos justo a fin de mes a pagar los sueldos. Así que bueno, con preocupación para lo que viene. Por supuesto que internamente hemos empezado a hacer algunos reacomodamientos y reordenamientos. Bajamos muchos de los gastos que veníamos realizando, algunos programas. Tratando de, por supuesto, lo que es prioritario, como es la salud, desarrollo social y el acompañamiento a la gente no se vea resentido. Así que bueno, estamos día a día mirando el presupuesto.

Ads

¿Tiene algún plazo de mejora? ¿Una expectativa de que esto tome otro rumbo en unos meses? ¿O cómo lo ve?

No, la esperanza es la que se plantea a veces desde Nación. Pero la realidad que vemos hoy en día de que esto no va tan bien la situación que hoy tenemos. Así que bueno, estamos con preocupación sobre el asunto. No vemos de que vaya a mejorar la recaudación nacional ni la provincial. Por lo cual, como dependemos mucho de eso, bueno, estaremos los próximos meses sujetos a esa realidad y a prestar los servicios básicos.

Hay un tema que ha surgido en los últimos meses, también queriendo instalarlo el Gobierno Nacional, que es el tema del cobro de tasas. ¿Usted ha tenido problemas con vecinos o en la justicia del municipio tiene algún asunto a resolver en ese sentido? ¿Qué opina del tema?

Ads

Primero que el Gobierno Nacional está claro de que tiene un desconocimiento total de cómo funciona el Estado Municipal y lo que son las tasas. Las tasas son prestación de servicio. Así que nosotros hacemos una contraprestación por lo que se paga. Cuando a veces han instado a los ciudadanos a que nos paguen la tasa es una barbaridad.

La verdad que nosotros no tenemos ninguna demanda ni nada por el estilo. Hacemos todas las contraprestaciones. Es más, todos los servicios son deficitarios. Los servicios urbanos, si cobráramos el 100% de los contribuyentes, de todas maneras tendríamos un déficit del 50% de lo que cuesta el servicio. La tasa vial el año pasado hubo que poner arriba de lo que se recaudó, 400 millones de pesos. Así que en nuestro caso, al revés, han sido deficitarios.

¿Tiene obras paradas del Gobierno Nacional en su distrito o en la región?

Del Gobierno Nacional, la Ruta 7 está parada, pero que no pasa por el distrito de Viamonte. Ahora, en nuestro distrito no había ninguna obra de nación.

Pero está al tanto de que hay otros municipios que sí reclaman. ¿Qué opinión le merece de que esa obra pública se haya parado?

Sí, justamente ayer tuvimos Foro de intendentes radicales y muchos municipios tienen obras paradas, por lo cual vamos a instar a juntarnos con el Gobierno Nacional para pedirles que se termine y finalicen estas obras nacionales. Una vez que uno empieza una obra hay que terminarla. No hay vuelta uno puede entender la situación económica, pero si no el día de mañana esta obra va a costar muchísimo más. Así que no puede ser un costo mayor.

Ya que lo mencionó, hubo un foro de intendentes en Tandil, y anunciaron que se van a pedir reuniones. ¿El diálogo con la provincia cómo es?

El diálogo es muy bueno con la mayoría de los funcionarios y el gobernador es muy bueno. Así que el problema es recibir los fondos. La provincia no tiene fondos y eso es lo que nos manifiestan. Así que es muy bueno el diálogo, pero no tenemos los recursos que necesitamos para seguir operando como veníamos haciendo. Acompañamos, por supuesto, el reclamo a nación de los fondos que le pertenecen a la provincia, porque eso no es una cuestión partidaria, sino de todos los bonaerenses. Y en eso también creemos que los fondos que son de la provincia de Buenos Aires tienen que estar en la provincia de Buenos Aires.

Actualidad política: El papel de la Unión Cívica Radical

Por otro lado, quería consultarle sobre estas futuras internas de la UCR. ¿Usted qué posición tiene al respecto? ¿Quiere ser candidato?

Yo creo que el radicalismo tiene que tener un proyecto de poder. Ojalá que encontremos unidad en el partido, pero creo que la mayor dificultad es que nosotros estamos en un sector donde pensamos que el radicalismo tiene que gobernar la provincia de Buenos Aires. Y creemos que la mayor diferencia está en eso. El otro sector no está pensando en gobernar, sino en acompañar a otras fuerzas políticas.

¿Y usted quiere ser candidato en las próximas elecciones?

Sí, yo lo he dicho además. Creo que todos los intendentes tenemos una obligación de ser candidatos. Todos los intendentes son candidatos naturales para la gobernación. Así como los gobernadores tendrían que ser candidatos naturales a la presidencia. Así que ese compromiso lo tenemos que asumir todos. Yo estoy además en una posición, en un grado de compromiso que quiero llevar adelante.

¿Tiene reelección? ¿O va por otro lado su intención?

No, no hay más reelecciones. En esta se termina.