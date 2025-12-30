Un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires planea volver a impulsar en 2026 la derogación de la ley que limita las reelecciones a dos mandatos consecutivos. La iniciativa apunta de lleno al escenario electoral de 2027, cuando decenas de jefes comunales quedarán impedidos de competir si la norma no se modifica.

El tema volvió a ganar volumen político en las últimas semanas, en paralelo a las negociaciones por el Presupuesto bonaerense 2026, y se enlaza con la estrategia del oficialismo para ordenar el tablero electoral y sostener poder territorial en los municipios.

La discusión no es nueva. A mediados de este año, el Senado bonaerense aprobó una modificación que habilitó la reelección indefinida de legisladores provinciales y concejales, pero el proyecto no avanzó en la Cámara de Diputados, donde quedaron expuestas las diferencias internas.

Ahora, los intendentes prometen insistir. Desde el peronismo, sostienen que modificar la ley permitiría dar continuidad a gestiones locales y fortalecer el armado político del gobernador Axel Kicillof, en un contexto donde su futuro electoral empieza a discutirse puertas adentro.

La restricción vigente fue sancionada en 2015, durante la gestión de María Eugenia Vidal, y establece un tope de dos mandatos consecutivos para intendentes, concejales y legisladores provinciales. Aunque no fue retroactiva, en 2027 comenzará a aplicarse de lleno y dejaría fuera de competencia a entre 70 y 82 jefes comunales de distintos espacios políticos.

Dentro del oficialismo, varias voces ya se pronunciaron públicamente. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, planteó meses atrás que el Ejecutivo provincial debería enviar un proyecto para reformar la norma. En la misma línea, el intendente de Ensenada, Mario Secco, fue uno de los que reclamó avanzar con el tema durante un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro.

El debate también fue ratificado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien anticipó que el Ejecutivo volverá a insistir el año próximo. “Impedir la reelección de una persona es proscriptivo”, sostuvo el funcionario, tal como informó LANOTICIA1.COM este lunes.

Sin embargo, el camino legislativo no aparece despejado. Dentro del propio peronismo persisten resistencias, mientras que el crecimiento de bloques opositores, como La Libertad Avanza, complica la construcción de mayorías para avanzar con una reforma de fondo.

Con 2026 como año sin elecciones, el debate promete instalarse con fuerza en la Legislatura bonaerense, en una discusión que vuelve a cruzar poder territorial, estrategia electoral y reglas de juego democrático en la provincia más poblada del país.