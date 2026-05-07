Intendentes de distintos espacios políticos nucleados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe) presentaron una nota solicitando mayor flexibilidad en el uso de los recursos correspondientes al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).

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Fueron recibidos este jueves por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara (FP), junto al vicepresidente Primero del cuerpo, Alexis Guerrera (FP), y los diputados provinciales Juan Pablo de Jesús (FP), Rubén Eslaiman (FP), Diego Garciarena (UCR) y Alejandro Rabinovich (PRO).

El Fricde está representado por 68 intendentes de los municipios de Ayacucho, Coronel Suárez, Lobería, Dolores, Nueve de Julio, Pellegrini, Suipacha, Saladillo, General Las Heras, Saavedra, Lezama, Tornquist, General La Madrid, Exaltación de la Cruz, Lobos, San Miguel del Monte, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, Chivilcoy, Puán, Chacabuco, General Lavalle, Las Flores, Pinamar, Rauch, Brandsen, Rojas, San Andrés de Giles, Villarino, San Cayetano, Mar Chiquita, Tandil, Punta Indio, Trenque Lauquen, Navarro, Tres Lomas, Coronel Rosales, General Madariaga, Tordillo, Magdalena, Tapalqué, General Alvear, Rivadavia, Adolfo Alsina, Carlos Casares, General Viamonte, Carlos Tejedor, Ameghino, Alberti, General Arenales, Bragado, Balcarce, Hipólito Yrigoyen, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Lincoln, Patagones, General Pinto, 25 de Mayo, Colón, Junín, San Antonio de Areco, San Nicolás, Malvinas Argentinas, Esteban Echeverría, Tigre y Chascomús.

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Durante el encuentro, las autoridades legislativas manifestaron una amplia disposición al diálogo institucional y a escuchar las distintas realidades que atraviesan los municipios bonaerenses agrupados en FRICDe que, en el encuentro de hoy, estuvieron representados por Franco Flexas (General Viamonte), Javier Gastón (Chascomús) y Maximiliano Suescun (Rauch).

Previo a ello, los jefes comunales presentaron una nota ante la Cámara que cuenta con el acompañamiento y la firma de 68 intendentes bonaerenses de distintos espacios políticos. En el documento, advirtieron sobre “la gravedad del escenario fiscal” que enfrentan los municipios, marcado por la caída de ingresos, el aumento de los costos operativos y las dificultades para sostener servicios esenciales y afrontar obligaciones salariales.

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La presentación remarca además que el deterioro de la actividad económica impacta directamente sobre la recaudación municipal y los recursos coparticipables, generando un desfasaje creciente entre ingresos y gastos corrientes.

Durante la reunión también se planteó la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre representantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la Provincia, representantes de los municipios y también del Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de analizar la normativa vigente y trabajar en posibles modificaciones y herramientas complementarias que permitan fortalecer el funcionamiento financiero y administrativo de los gobiernos locales.

Incluso no descartaron la creación de una nueva Ley que contemple todas las necesidades y urgencias que son comunes a los 135 municipios bonaerenses cuya Emergencia Económica fue incorporada en la ley Provincial N° 15.557 al momento de sancionar el Presupuesto Provincial del 2026.

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¿A quiénes representaron estos 3 intendentes que estuvieron reunidos hoy en la Cámara de Diputados?

Al Foro que está integrado por intendentes de todos los partidos políticos, sectores y secciones electorales:

- Emilio Cordonnier de Ayacucho

- Ricardo Moccero de Coronel Suárez

- Pablo Barrena de Lobería

- Juan Pablo García de Dolores

- María José Gentile de Nueve de Julio

- Sofía Gambier de Pellegrini

- Juan Luis Mancini de Suipacha

- José Luis Salomón de Saladillo

- Juan Manuel Cerezo de General Las Heras

- Matías Nebot de Saavedra

- Myriam Mongay de Lezama

- Estefanía Bordoni de Tornquist

- Martín Randazzo de General La Madrid

- Luís Mariano Martín de Exaltación de la Cruz

- Jorge Etcheverry de Lobos

- José Castro de San Miguel del Monte

- Sebastián Ianantuony de General Alvarado

- Osvaldo Dinápoli de General Belgrano

- Carlos Rocha de General Guido

- Guillermo Britos de Chivilcoy

- Diego Reyes de Puán

- Darío Golia de Chacabuco

- Nahuel Guardia de General Lavalle

- Fabián Blanstein de Las Flores

- Juan Ibarguren de Pinamar

- Maximiliano Suescún de Rauch

- Fernando Raitelli de Brandsen

- Román Bouvier de Rojas

- Miguel Gesualdi de San Andrés de Giles

- Carlos Bevilacqua de Villarino

- Miguel Gargaglione de San Cayetano

- Walter Wischnivetzky de Mar Chiquita

- Miguel Lunghi de Tandil

- David Angueira de Punta Indio

- Francisco Recoulat de Trenque Lauquen

- Facundo Diz de Navarro

- Luciano Spinolo de Tres Lomas

- Rodrigo Aristimuño de Coronel Rosales

- Carlos Esteban Santoro de General Madariaga

- Héctor Olivera de Tordillo

- Lisandro Hourcade de Magdalena

- Gustavo Cocconi de Tapalqué

- José Capra de General Alvear

- Juan Alberto Martínez de Rivadavia

- Javier Andrés de Adolfo Alsina

- Daniel Stadnik de Carlos Casares

- Franco Flexas de General Viamonte

- María Celia Gianini de Carlos Tejedor

- Nahuel Mittelbach de Ameghino

- Jorge Gaute de Alberti

- Érica Revilla de General Arenales

- Sergio Barenghi de Bragado

- Esteban Reino de Balcarce

- Luis Pugnaloni de Hipólito Yrigoyen

- Lucía Gómez de Adolfo Gonzales Chaves

- Juan Carlos Chalde de Coronel Dorrego

- Salvador Serenal de Lincoln

- Ricardo Marino de Patagones

- Fernando Rodríguez de General Pinto

- Ramiro Egüen de 25 de Mayo

- Waldemar Giordano de Colón

- Juan Fiorini de Junín

- Francisco Ratto de San Antonio de Areco

- Santiago Passaglia de San Nicolás

- Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas

- Fernando Gray de Esteban Echeverría

- Julio Zamora de Tigre

- Javier Gastón de Chascomús