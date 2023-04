Magdalena Acevedo es la hermana de Aylén, la joven que está en terapia intensiva del hospital municipal con quemaduras en todo su cuerpo. El principal sospechoso es su marido quien declaró que la mujer se prendió fuego intencionalmente.

"A Aylén la prendió fuego el marido. Ella estaba prendiendo el fogón y el le tiró el bidón de nafta y se prendió fuego toda. Después fue y la llevó al Hospital y no la quería bajar del auto. Apareció su amiga Ludmila que la vio y Ludmila la ayudó: antes de que mi hermana se desvaneciera llegó a contarle a su amiga lo que había pasado. Le contó a ella que él la había prendido fuego. Después de contarlo en el ingreso a la guardia, mi hermana se desvanece y la reaniman con respirador", declaró Magdalena Acevedo al medio El Popular.

Este domingo se llevó a cabo otra marcha por el femicidio de Sofia Vicente sucedido a mediados de marzo. En este marco, Madgdalena enfatizó:

"Lo único que queremos es que se haga justicia y que él quede preso y que mi hermana se recupere. Todavía no nos acercamos a fiscalía, vamos a ir mañana. Declaró la pareja y negó todas las acusaciones. Dijo que mi hermana se había querido prender fuego sola. Y no es así. Mi hermana no hizo eso".

Sobre el sospechoso aseguró que "teníamos antecedentes de situaciones de violencia. Ya tenía varias denuncias radicadas, una restricción. Hubo muchos hechos violentos y este fue el que salió todo a la luz. Queremos que él vaya preso. Y que todo el mundo sepa que ella no quiso hacerse nada, que él fue el culpable, él la tenía sometida y con miedo".