Un sujeto, de 38 años, fue detenido en el marco de la investigación iniciada por el intento de robo en la sucursal del Banco Provincia de Ramallo en la ciudad de San Nicolás.

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Personal de la DDI San Nicolás, en forma conjunta con efectivos de la Comisaría Primera de Ramallo y del GAD, efectivizó tres órdenes de allanamiento dispuestas por la UFI N° 2, a cargo de Franca Padulo, este último domingo.

El principal procedimiento tuvo lugar en una vivienda de calle Las Palmas al 1300, donde fue detenido C.P de 38 años, quien habría ingresado a la sucursal. Se encuentra acusado de robo agravado por escalamiento y robo agravado por su comisión en poblado y en banda, según publicó El Informante.

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En el lugar también secuestraron un pantalón, un par de zapatillas, una gorra y una mochila que habrían sido utilizados durante la comisión del hecho investigado.

El pasado martes 28 de julio, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un intruso dentro de la sucursal ubicada en Eva Perón y Mitre. La Policía Bonaerense desplegó un operativo con el GAD, inspeccionó el edificio y las viviendas linderas.

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Al arribar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Primera y del Comando de Patrullas comprobaron que una ventana de la planta alta, ubicada en la parte trasera del edificio, había sido forzada, y el sospechoso había huido.