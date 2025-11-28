Un deroense terminó herido este jueves por la noche tras un violento choque en la Ruta 65, a unos cinco kilómetros del cruce con la Ruta 226. Según informó el medio regional Diario La Mañana, el deplorable estado del asfalto habría sido la causa principal del siniestro.

Ads

El accidente ocurrió alrededor de las 20.30, cuando el conductor de un Volkswagen Gol Country que viajaba en dirección Bolívar–Daireaux perdió el control al intentar esquivar un pozo. El auto hizo medio trompo sobre la calzada y terminó impactando contra el tanque de gasoil de un camión que circulaba en sentido contrario.

Personal policial del destacamento de Pirovano fue el primero en llegar y dar aviso. Minutos después arribaron dos móviles de Bomberos Voluntarios de Bolívar, con su jefe, Carlos Lemos, al frente, además de equipos médicos del hospital local.

Ads

El chofer del Gol fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Capredoni, donde ingresó con fuertes golpes. Debido a la gravedad del impacto, se estima que la ruta permanecerá cortada varias horas a la espera del trabajo de Policía Científica.

El camionero, oriundo de Cañuelas y que transportaba gas desde Bahía Blanca hacia La Plata, contó que intentó evitar el choque “de manera infructuosa”. Resultó ileso.

Ads

El Volkswagen quedó destruido en el medio de la ruta y el motor se desprendió por completo, siendo hallado unos 50 metros más adelante entre los pastizales que cubren las banquinas.