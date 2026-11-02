El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, abordó este lunes distintos aspectos del escenario electoral de 2027 durante la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Entre otros temas, se refirió a la posibilidad de una interna del peronismo con Cristina Kirchner, la reelección de los intendentes y la discusión sobre una eventual elección unificada en la provincia de Buenos Aires.

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Consultado sobre la posibilidad de que distintos sectores del peronismo compitan en una interna, ante una eventual candidatura presidencial de Cristina Kirchner, Bianco sostuvo que todavía no es momento de definir postulaciones.

"Este no era el año de las candidaturas, que las candidaturas se van a dirimir el año próximo", señaló, en línea con lo que viene planteando el gobernador Axel Kicillof.

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En ese sentido, explicó que, si se mantiene vigente el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cada sector del peronismo podrá presentar sus propios candidatos.

"Cada sector que tenga la genuina y legítima intención de representar cada sector del peronismo, en un marco de posibles PASO, propondrá a sus candidatos", afirmó.

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Además, consideró que ese mecanismo es el más adecuado para resolver las diferencias internas: "El pueblo peronista va a definir quién lo representa como candidato a presidente".

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La reelección de los intendentes

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de modificar la legislación que limita las reelecciones de los intendentes bonaerenses. Bianco ratificó la postura del espacio político del gobernador y respaldó el proyecto presentado el año pasado en el Senado provincial por la legisladora Ayelén Durán, que propone eliminar esas restricciones.

"Yo considero que, si no hay una limitación a las reelecciones en la Constitución Nacional o provincial, como la hay para el caso del presidente y del gobernador, una ley en donde se limita el mandato de los intendentes es definitivamente proscriptiva", expresó.

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Para fundamentar su posición, mencionó que en buena parte de las democracias occidentales desarrolladas no existen restricciones de este tipo para los gobiernos municipales. También cuestionó el argumento de que la posibilidad de permanecer indefinidamente en el cargo favorezca prácticas clientelares.

Como ejemplo, mencionó al intendente de Ensenada, Mario Secco, y al jefe comunal de Tandil, Miguel Lunghi, a quienes atribuyó sus sucesivas reelecciones a sus gestiones y al vínculo con sus comunidades.

"Nosotros creemos que la mejor forma es aprobar ese proyecto, que está en el Senado", remarcó.

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Qué dijo sobre una posible elección unificada en 2027

Bianco también fue consultado sobre las versiones que indican que Kicillof vería con buenos ojos una eventual unificación de las elecciones bonaerenses con las nacionales en 2027.

Al respecto, reconoció que organizar comicios concurrentes, con dos sistemas de votación diferentes, continúa representando un desafío logístico. Sin embargo, señaló que existe una diferencia respecto de la experiencia anterior: los electores ya conocen la Boleta Única de Papel (BUP).

El funcionario cuestionó especialmente el funcionamiento del sistema en las jurisdicciones donde se votaron dos categorías en una misma boleta. Según explicó, mientras el voto en blanco para senadores se mantuvo entre el 1% y el 3%, en la categoría de diputados llegó a alrededor del 10%.

Para Bianco, esa diferencia evidenció dificultades de comprensión del instrumento electoral. "Hubo mucha gente que pensaba que, poniendo solamente la cruz en la fila donde elegía al senador, también estaba eligiendo al diputado", señaló.

De todos modos, aclaró que la decisión sobre el calendario electoral bonaerense corresponde al gobernador. "Después el gobernador definirá qué es lo mejor en términos de oportunidad, mérito y conveniencia para los bonaerenses el año próximo", afirmó.

También advirtió que la continuidad de las PASO nacionales y provinciales condiciona las posibilidades de separar las elecciones. Según explicó, la legislación bonaerense vincula la fecha de las primarias provinciales con las nacionales, por lo que modificar ese esquema requeriría cambios en los tiempos de organización.

Por último, Bianco cuestionó las intenciones atribuidas al Gobierno nacional de eliminar las PASO. Sostuvo que esa posibilidad buscaría dificultar la organización de la oposición y favorecer la reelección de Javier Milei, una interpretación que calificó como "gravísima".