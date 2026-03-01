La disputa por la conducción de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires entró en una nueva fase este viernes, cuando un sector interno formalizó el pedido para adelantar las elecciones partidarias al 7 de junio de 2026. La iniciativa, dirigida al presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, deberá discutirse el 6 de marzo en un plenario que asoma decisivo para definir si el radicalismo logra una salida consensuada o profundiza su fractura.

Ads

El planteo fue impulsado por los espacios referenciados en Maximiliano Abad (Futuro Radical), el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro (Evolución) y Gustavo Posse. La nota lleva además las firmas de dirigentes como Josefina Mendoza, Ariel Bordaisco, Miguel Bazze, Sofía Gambier, Walter Carusso y Miguel Ángel Lunghi.

El pedido formal y la normalización partidaria

En el escrito presentado ante el Comité Provincia se describe un escenario de “marcada fragilidad institucional, dispersión en la conducción y notoria incertidumbre en la vida interna”, situación que —según sostienen— repercute directamente en la representación de los afiliados.

Ads

El temario propuesto incluye:

Evaluación del funcionamiento bajo el actual Comité de Contingencia .

. Definición de lineamientos políticos generales.

Tratamiento del adelantamiento de la elección interna prevista para septiembre .

. Determinación de los cargos a elegir.

El objetivo declarado es avanzar en un proceso de normalización partidaria que restablezca plenamente el funcionamiento orgánico y otorgue legitimidad a las futuras autoridades.

Ads

La condición de Fernández: unidad o competencia

En paralelo a la discusión por el cronograma electoral, Fernández viene mostrando volumen político propio. En los últimos días encabezó un recorrido por distritos de la Cuarta Sección Electoral junto a intendentes y legisladores provinciales, en una señal de consolidación territorial en medio de la disputa interna.

Si bien Miguel Fernández no rechazó discutir el cronograma electoral, planteó una condición política previa: definir si habrá lista de unidad o competencia interna.

El dirigente considera que antes de fijar fecha debe resolverse si existe acuerdo entre los sectores para conformar una conducción consensuada o si, por el contrario, se irá a una elección que exponga la división partidaria.

Ads

La definición podría derivar en una votación en el plenario si no hay consenso, escenario que amenaza con acentuar la tensión interna.

El trasfondo electoral: temor a un adelantamiento en la Provincia

Detrás de la movida subyace una lectura estratégica: la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires, ya sea por un nuevo desdoblamiento o por cambios en el calendario nacional.

En ese contexto, los impulsores del adelantamiento sostienen que mantener la interna en septiembre implicaría que las nuevas autoridades asuman demasiado cerca de un eventual proceso electoral general, con escaso margen para ordenar candidaturas, estrategia territorial y acuerdos políticos.

En conversaciones internas, referentes del espacio de Abad remarcaron que el radicalismo necesita resolver rápidamente su crisis de conducción para fortalecer su competitividad de cara a 2027.

Una crisis que se arrastra desde 2025

La actual situación se originó tras la irresuelta elección interna de 2025, que derivó en un esquema de conducción provisoria con Comité y Convención integrados por todos los sectores.

Si bien ese esquema permitió sostener el funcionamiento formal del partido, con el correr de los meses las alianzas internas mutaron y las diferencias volvieron a quedar expuestas.

El plenario del 6 de marzo será, en ese sentido, una instancia clave para determinar si la UCR bonaerense encamina una salida ordenada o si la disputa por la conducción escala en un año atravesado por definiciones electorales.