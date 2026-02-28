La Unión Cívica Radical volvió a mostrar presencia territorial en la Cuarta Sección Electoral bonaerense. Legisladores provinciales del bloque radical encabezaron una recorrida por municipios gobernados por intendentes boina blanca, en una señal de consolidación política y armado interno en pleno debate por el rumbo partidario.

La diputada bonaerense Alejandra Lordén, junto a sus pares Valentín Miranda y Priscila Minnaard, y la senadora provincial Natalia Quintana, encabezaron la actividad que también contó con la participación del diputado nacional Pablo Juliano, reforzando el respaldo legislativo al esquema territorial del radicalismo en el interior bonaerense.

Recorrida por municipios radicales

El punto de partida fue General Viamonte, con el intendente Franco Flexas como anfitrión. También participaron los jefes comunales Salvador Serenal (Lincoln), Nahuel Mittelbach (Ameghino) y Francisco Recoulat (Trenque Lauquen).

Durante la jornada visitaron la empresa MHL Vernet S.A., radicada en Los Toldos, una de las firmas más importantes del distrito, con más de 60 empleados y proyección internacional en la fabricación de componentes de gestión térmica para el sector automotriz.

La recorrida se inscribe en una estrategia más amplia del radicalismo bonaerense, que días atrás replicó la modalidad en la Sexta Sección Electoral, con el objetivo de consolidar presencia en distritos propios y fortalecer la articulación entre gestión local y representación legislativa.

Interna radical y debate por el rumbo partidario

Más allá de la agenda productiva, el trasfondo político no pasó inadvertido. En el encuentro, del que también participó el presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, dejaron trascender su postura frente al adelantamiento de las internas partidarias.

“Lo prioritario no son las fechas, sino discutir el rumbo del partido, las posibilidades de integración y una verdadera unidad de todos los sectores”, señalaron desde el espacio.

El mensaje apunta directamente al debate interno que atraviesa la UCR bonaerense, en un contexto de reconfiguración opositora y discusión sobre alianzas y estrategia electoral.

Volumen territorial y proyección

“Tenemos gestión, equipos y territorio. Este tipo de encuentros demuestran que el radicalismo está activo, organizado y con vocación de protagonismo”, sostuvo Flexas.

La foto conjunta de intendentes jóvenes con legisladores provinciales y nacionales buscó dejar una señal clara: la Cuarta Sección Electoral sigue siendo uno de los núcleos de poder territorial del radicalismo, en momentos en que el partido discute liderazgo, alianzas y posicionamiento de cara a los próximos procesos electorales.

La estrategia combina gestión municipal, respaldo legislativo y construcción interna, con un mensaje que excede la coyuntura seccional y se proyecta sobre el tablero bonaerense.