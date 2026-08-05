“Les preocupa la baja de la natalidad y cuando una Senadora está embarazada y no puede viajar le dicen que tiene que renunciar, castigada por gestar. Porque en verdad quieren a las madres en las casas y sin derechos”, dijo la Ministra de Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, en réplica a las críticas de sus aliados a Anabel Fernández Sagasti.

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Y añadió: "Menos mal que reina algo de cordura y legalidad para que Anabel Fernández Sagasti pueda sesionar y votar el jueves".

“Igual alertas porque la batalla cultural antiderechos no descansa”, lanzó, en un fuerte mensaje hacia la interna opositora.

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