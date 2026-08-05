Interna opositora: Las Ministra de Género de Kicillof llamó "antiderechos" a quienes critican a Anabel Fernández Sagasti
En medio del revuelo opositor por la postura de la Senadora por Mendoza, se cristalizaron las grietas en el peronismo. Por un lado, quienes cuestionaron la actitud de la legisladora de no presentarse a sesionar el jueves por la Ley de Tierras. Del otro, quienes la apoyaron por estar embarazada. Estela Díaz se sumó a este grupo con un llamativo punto de vista.
“Les preocupa la baja de la natalidad y cuando una Senadora está embarazada y no puede viajar le dicen que tiene que renunciar, castigada por gestar. Porque en verdad quieren a las madres en las casas y sin derechos”, dijo la Ministra de Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, en réplica a las críticas de sus aliados a Anabel Fernández Sagasti.
Y añadió: "Menos mal que reina algo de cordura y legalidad para que Anabel Fernández Sagasti pueda sesionar y votar el jueves".
“Igual alertas porque la batalla cultural antiderechos no descansa”, lanzó, en un fuerte mensaje hacia la interna opositora.
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